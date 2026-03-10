Un juge demande à Live Nation et aux procureurs des États de négocier un accord potentiel

par Jody Godoy

Un juge de Manhattan a demandé mardi à Live Nation, la société mère de Ticketmaster, de négocier avec un groupe d'États américains qui accusent le conglomérat de spectacles de conduite anticoncurrentielle, un jour après que le ministère américain de la Justice a réglé ses plaintes. L'examen minutieux des pratiques commerciales du géant des concerts et ses efforts pour récupérer l'argent des fans ont rassemblé des États américains de gauche et de droite. L'accord conclu à mi-parcours par le ministère de la Justice a poussé des États comme New York, la Californie, le Texas et le Tennessee à se préparer à reprendre l'affaire, dont le ministère de la Justice avait pris la direction.

Le juge de district Arun Subramanian a déclaré qu'il n'accéderait pas encore à la demande des États de mettre fin au procès, et a demandé aux États et à Live Nation de s'asseoir et de discuter d'un accord potentiel. Certains États demandent le triplement des dommages-intérêts au nom de leurs résidents. Live Nation s'est dit prêt à payer jusqu'à 280 millions de dollars pour régler le litige avec les 39 États et Washington, D.C. qui ont intenté une action en justice. Une poignée d'États dirigés par des républicains ont indiqué qu'ils se joindraient à l'accord du ministère de la Justice.

Dan Wall, directeur de Live Nation, a déclaré lundi au tribunal qu'il ne pensait pas qu'il serait possible de conclure un accord avec les États restants en l'espace d'une semaine.

"La probabilité que nous résolvions ce problème est à peu près nulle", a déclaré M. Wall.

"Pas avec cette attitude", a déclaré le juge.

Le directeur général de Live Nation, Michael Rapino, a assisté à l'audience de lundi, au cours de laquelle le juge a critiqué les parties pour ne pas avoir informé rapidement le tribunal qu'un accord avait été conclu la semaine dernière. Il a quitté le tribunal peu après la fin de l'audience.

Le règlement du DOJ implique que Live Nation accepte de ne pas exercer de représailles contre les salles qui choisissent de ne pas utiliser Ticketmaster et offre une technologie que les salles pourraient utiliser pour distribuer des billets par le biais d'autres plates-formes.