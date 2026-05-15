Un juge australien critique Tesla pour la lenteur « ahurissante » de l'avancement du recours collectif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Byron Kaye

Vendredi, un juge chargé d'instruire un recours collectif australien contre Tesla

TSLA.O s'est demandé si le constructeur automobile dirigé par Elon Musk prenait au sérieux la procédure de communication des pièces et l'a averti qu'il risquait de « passer un très mauvais quart d'heure » s'il ne coopérait pas.

Le juge Tom Thawley, de la Cour fédérale, a lancé cet avertissement après qu'un avocat représentant 10 000 conducteurs australiens de Tesla s'est plaint que le constructeur automobile coté aux États-Unis n'avait produit que 2 000 documents au terme d'une procédure de communication préalable de huit mois.

Le recours déposé par le cabinet d'avocats JGA Saddler, basé à Brisbane, accuse Tesla d'avoir induit en erreur les consommateurs australiens au sujet du freinage fantôme, de l'autonomie de la batterie et des capacités de conduite autonome.

Tesla a déclaré ne pas présenter son produit sous un jour trompeur.

Lors d'une audience préliminaire, Rebecca Jancauskas, avocate chez JGA Saddler, a déclaré que l'affaire exigeait que Tesla fournisse des documents concernant ses logiciels d'ingénierie, ses systèmes informatiques et les plaintes déposées en dehors de l'Australie, mais que le cabinet n'avait jusqu'à présent reçu que des éléments insuffisants.

“D'après ce que nous recevons, nous ne pouvons pas informer nos experts”, a déclaré Mme Jancauskas à la cour. “Le manque de pièces de la procédure est ce qui a mis un gros grain de sable dans les rouages.”

Le juge Thawley a déclaré qu’il était raisonnable d’attendre de Tesla qu’elle produise des documents détaillés, ajoutant que le constructeur automobile avait le droit de demander que les informations confidentielles ou sensibles soient caviardées.

“Je trouve ahurissant que seuls 2 000 documents aient été produits et je me demande si cette procédure a été prise au sérieux”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il estimait “qu’il faudrait examiner les plans techniques et les rapports établis par des tiers, ainsi que les enquêtes qui ont pu ou non être menées”.

L'avocat de Tesla, Imtiaz Ahmed, a déclaré que la défense avait examiné manuellement quelque 100 000 documents et qu'il lui restait encore environ 75 000 documents à examiner. Le constructeur automobile s'inquiétait de la divulgation d'informations confidentielles et sensibles, notamment les noms de personnes que les avocats des requérants pourraient contacter, a-t-il ajouté.

Thawley a donné au constructeur automobile jusqu'au 31 juillet pour finaliser sa communication de pièces, ajoutant que “si celle-ci s'avère insuffisante, vous pouvez vous attendre à passer un très mauvais moment, et j'examinerai ce qui s'est passé et si cela a été fait de manière appropriée”.

Il a fixé une nouvelle audience de gestion de l'affaire au 1er septembre.