information fournie par Reuters • 15/05/2026 à 06:38

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* FERRAGAMO SFER.MI - Le chiffre d'affaires du groupe italien de luxe reculé de 1,2% à taux de change constants au premier trimestre, les ventes en gros ayant chuté de 19% par rapport à l'année précédente, a-t-il déclaré jeudi.

* SYENSQO SYENS.BR doit publier ses résultats trimestriels vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41K0P9

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)