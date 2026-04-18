Un juge américain suspend la fusion Nexstar-Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas et Mike Scarcella

Un juge fédéral américain a interrompu vendredi l'acquisition par Nexstar NXST.O de Tegna, propriétaire de stations de radiodiffusion concurrentes, en émettant une injonction préliminaire qui gèle l'opération pendant que les contestations en matière de concurrence déposées par DirecTV et un groupe d'États se poursuivent.

Le juge en chef du district de Sacramento, Troy Nunley, a déclaré que les plaignants avaient toutes les chances d'obtenir gain de cause en affirmant que l'opération, d'un montant de 3,54 milliards de dollars, réduirait considérablement la concurrence sur des dizaines de marchés télévisuels locaux.

L'ordonnance du tribunal interdit à Nexstar de consolider ses activités avec Tegna, mais n'annule pas la transaction.