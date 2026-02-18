 Aller au contenu principal
Un juge américain rejette un procès contre Buffalo Wild Wings qui n'a "pas de viande sur les os"
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 03:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral américain a rejeté mardi une action en justice intentée contre Buffalo Wild Wings qui prétendait que la chaîne de restaurants et de bars sportifs avait trompé les consommateurs en vendant des ailes désossées qui n'étaient pas en fait des ailes de poulet désossées.

Le juge John Tharp Jr. de Chicago a rejeté le recours collectif proposé en 2023 par un homme nommé Aimen Halim, qui affirmait avoir été trompé en achetant l'article de menu contesté, qui est essentiellement un nugget de poulet.

"Halim a poursuivi (Buffalo Wild Wings) pour sa confusion, mais sa plainte n'est pas étayée", a écrit M. Tharp dans sa décision.

"Malgré tous ses efforts, Halim n'a pas rassemblé suffisamment d'allégations factuelles pour formuler une demande d'indemnisation", a ajouté le juge.

Halim a allégué que la commercialisation et la publicité des "ailes désossées" sont fausses, dupant les consommateurs en violation de la loi de l'Illinois sur la fraude à la consommation et les pratiques commerciales trompeuses, entre autres.

M. Tharp a déclaré que les consommateurs raisonnables ne sont pas trompés en pensant que les ailes désossées sont réellement composées de viande d'aile. "Si Halim a raison, les consommateurs raisonnables devraient penser que les ailes de chou-fleur sont fabriquées (au moins en partie) à partir de viande d'aile. Or, ce n'est pas le cas", a ajouté le juge.

Bien qu'il ait accédé à la demande de la chaîne de restaurants de rejeter l'affaire, M. Tharp a donné à M. Halim jusqu'au 20 mars pour modifier son action en justice afin de présenter des faits supplémentaires qui permettraient de poursuivre l'affaire.

