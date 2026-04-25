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Un juge américain rejette les accusations de fraude portées par Musk dans l'affaire OpenAI et prévoit de passer à la phase du procès
information fournie par Reuters 25/04/2026 à 01:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, une juge américaine a rejeté les allégations de fraude formulées par Elon Musk dans le cadre de son procès, dans lequel il accusait OpenAI et son cofondateur Sam Altman d'avoir trahi la mission initiale d'OpenAI, mais elle prévoit de donner suite aux accusations de violation d'une fiducie caritative et d'enrichissement sans cause portées par Musk.

La décision a été rendue par la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, en Californie.

La sélection du jury devrait débuter lundi.

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