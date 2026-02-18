 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un juge américain rejette la demande de Live Nation d'abandonner les poursuites antitrust concernant la tarification des billets
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande de Live Nation Entertainment LYV.N de rejeter un procès intenté par le gouvernement fédéral et de nombreux États américains accusant la société de violer la législation antitrust en essayant de dominer l'industrie des concerts en direct et de gonfler les prix.

Les actions de Live Nation ont chuté de 3,1 % lors des transactions après-Bourse, après la décision du juge de district Arun Subramanian à Manhattan.

Valeurs associées

LIVE NATION ENT
155,570 USD NYSE -1,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank