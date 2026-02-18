Un juge américain rejette la demande de Live Nation d'abandonner les poursuites antitrust concernant la tarification des billets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande de Live Nation Entertainment LYV.N de rejeter un procès intenté par le gouvernement fédéral et de nombreux États américains accusant la société de violer la législation antitrust en essayant de dominer l'industrie des concerts en direct et de gonfler les prix.

Les actions de Live Nation ont chuté de 3,1 % lors des transactions après-Bourse, après la décision du juge de district Arun Subramanian à Manhattan.