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Un juge américain rejette la demande de Disney visant à obtenir une audience en urgence dans le cadre du litige avec la FCC
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 23:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec la décision du juge, le commentaire de la FCC et l'absence de commentaire immédiat de Disney)

* Le juge fixe la date limite de dépôt des documents juridiques au 24 septembre et l'audience début octobre

* La FCC s'engage à donner un préavis d'au moins 48 heures avant toute ordonnance d'audience pour les licences d'ABC

* M. Carr indique qu'il n'a pas encore décidé s'il allait renvoyer les licences de Disney devant une commission d'audition

par David Shepardson

Jeudi, un juge américain a rejeté la demande de Disney DIS.N visant à obtenir une audience d’urgence dans le cadre de son action en justice visant à bloquer l’examen anticipé par la Commission fédérale des communications (FCC) des licences des huit chaînes ABC détenues par le géant du divertissement. Le juge fédéral de district Loren AliKhan, à Washington, a rejeté la demande de Disney visant à tenir une audience d'ici mardi concernantla requêtede la société en vue d'obtenir une ordonnance de référé, après que legouvernement eut déclaré que cela n'était pas nécessaire. La FCC a accepté de donner un préavis d'au moins 48 heures avant de rendre une ordonnance de renvoi des licences ABC de Disney devant une commission d'audition. Cette décision constitue le dernier rebondissement en date d’une bataille juridique qui constitue un test décisif pour le droit à la liberté d’expression des diffuseurs, alors que le président Donald Trump ne cesse de réclamer que la chaîne ABC se voie retirer ses licences en raison de programmes qu’il n’apprécie pas.

La juge a enjoint aux deux parties de déposer une série de documents juridiques relatifs à cette demande d’ici le 24 septembre et tiendra une audience début octobre sur cette affaire.

Elle a ajouté que si la FCC rendait une ordonnance d'audience, les deux parties devraient comparaître devant le tribunal le lendemain afin que celui-ci puisse entendre les arguments visant à déterminer si une ordonnance de référé est justifiée.

"Nous sommes ravis que la juge ait rejeté la tentative infondée de Disney de précipiter la procédure judiciaire. Le tribunal s’est également rangé du côté de la FCC plutôt que de celui de Disney concernant le calendrier à venir et a rejeté la demande d’injonction immédiate formulée par Disney", a déclaré un porte-parole de la FCC.

Disney n’a pas immédiatement réagi.

Trump a mené une série d’attaques virulentes contre les médias d’information et cette dernière initiative fait suite à une bataille de deux ans entre Trump et Disney. Le mois dernier, Trump a de nouveau réclamé que les chaînes ABC se voient retirer leurs licences, car le réseau avait refusé de diffuser un discours en prime time sur les élections.

Dans sa plainte, Disney a affirmé que la FCC cherchait à exercer des pressions et à exercer des représailles contre "une chaîne qui refuse de se plier aux exigences de l’administration", qualifiant les actions de l’agence d'"atteinte extraordinaire à la liberté d’expression".

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que la plainte de Disney était sans fondement et qu’il n’avait pas encore pris de décision quant à l’opportunité de renvoyer les licences de Disney devant une commission d’audition.

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