Un juge américain rejette la demande de Blue Water de prolonger l'audience de vente finale concernant la société mère de Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge du Delaware a rejeté lundi la demande de Blue Water, société d'acquisition spécialisée, de prolonger l'audience de vente finale dans le cadre de la vente aux enchères des actions de la société mère de Citgo Petroleum, ordonnée par un tribunal américain, pour examiner son offre.

La semaine dernière, Blue Water Acquisition Corp a présenté une offre évaluée à 10 milliards de dollars pour la société mère du raffineur vénézuélien Citgo, qui incluait une proposition de règlement de 3,2 milliards de dollars aux détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut. L'offre est arrivée après les délais de dépôt et d'amélioration des offres.