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Un juge américain rejette la demande de Bayer de bloquer les allégations de Johnson & Johnson concernant son médicament contre le cancer de la prostate
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 03:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bayer a contesté des publicités selon lesquelles un médicament de Johnson & Johnson réduisait de moitié le risque de décès

* Le juge déclare que Bayer n'a pas démontré que ses revendications étaient susceptibles d'aboutir sur le fond

* Bayer affirme que les preuves étayent ses allégations de publicité mensongère

(Ajout de la déclaration de Johnson & Johnson, paragraphe 8) par Jonathan Stempel

Un juge américain a rejeté la demande d'injonction de Bayer BAYGn.DE visant à bloquer la prétendue publicité mensongère de Johnson & Johnson JNJ.N selon laquelle son médicament, qui vaut des milliards de dollars, réduit de moitié le risque de décès lié au cancer de la prostate.

Dans une décision rendue vendredi soir, le juge de district américain Dale Ho, à Manhattan, a déclaré que Bayer n'avait pas démontré qu'il était susceptible d'obtenir gain de cause sur le fond de ses revendications, à savoir que la campagne de Johnson & Johnson pour son médicament Erleada causait un préjudice irréparable et menaçait d'éroder la confiance dans le propre médicament de Bayer, le Nubeqa.

Le 23 février, Bayer a intenté un procès à Johnson & Johnson, l'accusant d'avoir faussement prétendu que les patients avaient une "réduction de 51 % du risque de décès" s'ils étaient traités avec Erleada au lieu de Nubeqa, sur la base de tests conformes aux normes "rigoureuses" de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Le fabricant allemand a déclaré que les affirmations selon lesquelles Erleada était plus efficace n'étaient pas fiables, car la plupart des patients traités par Nubeqa ont reçu leurs médicaments en dehors de l'étiquetage. Il a également déclaré que la FDA n'avait pas approuvé l'analyse rétrospective et réelle de Johnson & Johnson comme substitut aux essais cliniques traditionnels.

Dans une décision de 41 pages, M. Ho a déclaré que les communications de Johnson & Johnson représentaient fidèlement les conclusions de son étude et que Bayer n'avait pas identifié d'erreurs méthodologiques "si substantielles" qu'elles rendaient les affirmations du fabricant de médicaments basé à New Brunswick, dans le New Jersey, matériellement fausses ou trompeuses.

" D'après le dossier actuel, écrit le juge, les choix méthodologiques faits par les auteurs de l'étude n'étaient pas erronés ou déphasés par rapport à la communauté scientifique concernée."

La porte-parole de Bayer, Sue Ann Pentecost, a réagi à cette décision dans un communiqué: "Bayer continue de croire que l'ensemble des preuves étayent ses allégations de publicité mensongère et attend avec impatience la décision du tribunal sur le fond de l'affaire."

Johnson & Johnson, dans un communiqué, a qualifié la décision de "victoire pour l'échange scientifique et de victoire solide pour les patients.... Les données concrètes aident les cliniciens à prendre des décisions thérapeutiques éclairées, en particulier lorsque les données d'essais cliniques directs ne sont pas disponibles."

Selon l'Institut national du cancer, environ 313 780 hommes ont été diagnostiqués avec un cancer de la prostate aux États-Unis en 2025, et 35 770 sont décédés de la maladie cette année-là.

Les ventes de Nubeqa ont totalisé 2,39 milliards d'euros (2,81 milliards de dollars) en 2025, tandis que les ventes d'Erleada ont totalisé 3,57 milliards de dollars.

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BAYER
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JOHNSON&JOHNSON
234,180 USD NYSE -0,12%
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