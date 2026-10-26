Un juge américain refuse de bloquer les publicités pour le médicament amaigrissant d'Eli Lilly et se prononce contre Novo Nordisk

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* Selon le juge, Novo Nordisk n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable

* Novo Nordisk a accusé Eli Lilly d'avoir comparé différentes doses

* Novo Nordisk se dit déçu et annonce que le litige se poursuivra

(Reformulation du premier paragraphe; ajout du commentaire de Novo Nordisk, de détails tirés de la décision, ainsi que des paragraphes 6 et 11)

par Jonathan Stempel

Un juge américain a rejeté lundi la demande de Novo Nordisk NOVOb.CO visant à empêcher Eli Lilly

LLY.N de poursuivre la diffusion de publicités pour des médicaments amaigrissants que le laboratoire danois jugeait fausses et trompeuses, et qui concernaient des marchés représentant des dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Le juge fédéral de district Zahid Quraishi, à Trenton, dans le New Jersey, a estimé que Novo Nordisk ne méritait pas d’injonction préliminaire, n’ayant pas démontré que les publicités d’Eli Lilly menaçaient ses ventes, portaient atteinte à sa réputation ou causaient un préjudice durable à sa réputation clinique.

M. Quraishi a qualifié l’allégation de préjudice irréparable avancée par Novo Nordisk d’« insuffisante pour justifier la mesure extraordinaire qu’elle sollicite ». Le juge a rendu sa décision à l’issue d’une audience de deux jours qui s’est tenue fin août.

Novo Nordisk avait intenté une action en justice contre Eli Lilly en juillet, affirmant que les publicités pour le médicament contre l’obésité Zepbound et le traitement contre le diabète Mounjaro enfreignaient les lois fédérales et étatiques relatives à la publicité mensongère et à la concurrence déloyale en comparant des doses plus élevées de ces produits à des doses plus faibles des médicaments Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk.

L’une des publicités comportait une affirmation en voix off, accompagnée d’une mention écrite, selon laquelle les personnes utilisant Zepbound perdaient en moyenne 50 livres (23 kg) tandis que celles utilisant Wegovy perdaient en moyenne 33 livres (15 kg).

“Bien que nous soyons déçus par la décision du tribunal, le jugement rendu aujourd’hui ne se prononce pas sur la question de savoir si la publicité de Lilly est fausse et trompeuse, et ce litige est toujours en cours”, a déclaré un porte-parole de Novo Nordisk dans un e-mail. “Chacun mérite de disposer d’informations claires, précises et à jour lorsqu’il prend des décisions concernant sa santé.”

Eli Lilly, dont le siège se trouve à Indianapolis, a nié toute faute et s’est dite satisfaite de cette décision.

LES MÉDICAMENTS AMINCISSANTS SONT UNE ACTIVITÉ TRÈS LUCRATIVE

Les médicaments amaigrissants sont devenus une activité majeure pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Les États-Unis font partie des rares pays à autoriser la publicité directe auprès des consommateurs pour les médicaments délivrés sur ordonnance.

Dans sa décision de 25 pages, le juge Quraishi a estimé que, bien que les témoins de Novo Nordisk fussent crédibles, les publicités d’Eli Lilly n’avaient eu, tout au plus, qu’un impact négligeable sur le marché entre avril et juillet, les prescriptions des produits de Novo Nordisk étant restées stables.

Le juge a estimé que des dommages-intérêts pourraient indemniser Novo Nordisk pour tout “préjudice non négligeable” qu’elle pourrait subir en l’absence d’une injonction.

M. Quraishi a également jugé les arguments de Novo Nordisk “peu convaincants” au vu d’un “dossier très préliminaire”, bien qu’il ne se soit pas prononcé sur le fond.

Selon des documents judiciaires, Novo Nordisk a déclaré un chiffre d’affaires combiné d’environ 32 milliards (XX milliards d'euros) de dollars pour ses médicaments contre l’obésité et l’Ozempic en 2025.

Le laboratoire pharmaceutique s’efforce de regagner des parts de marché aux États-Unis pour ses médicaments injectables contre l’obésité, un marché qui devrait dépasser les 100 milliards (XX milliards d'euros) de dollars d’ici la fin de la décennie.