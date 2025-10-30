Un juge américain réduit à 345 millions de dollars le montant de la condamnation de Greenpeace à Standing Rock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 29 octobre avec le commentaire d'Energy Transfer au paragraphe 4) par Blake Brittain

Un juge du Dakota du Nord a réduit de près de la moitié les dommages et intérêts d'environ 667 millions de dollars accordés par le jury à l'association de défense de l'environnement Greenpeace pour son rôle dans les manifestations contre la construction de l'oléoduc Dakota Access. Le juge du district de l'État, James Gion, a déclaré que le montant que Greenpeace doit à la société de pipeline Energy Transfer ET.N devrait être limité à 345 millions de dollars, après avoir constaté que certains dommages-intérêts étaient redondants ou excessifs. L'avocat général par intérimde Greenpeace, Marco Simons, a déclaré que le groupecontinuait de penser que les "demandes restantes étaient juridiquement infondées" et que l'affaire "a toujours porté sur une société riche qui utilise le système juridique pour intimider ses détracteurs et museler les manifestants qui menacent son modèle d'entreprise."

Energy Transfer a déclaré dans un communiqué qu'elle était "heureuse que Greenpeace continue d'être tenue responsable de ses actions" et qu'elle avait l'intention de faire appel de la décision de réduire ses dommages-intérêts.

Le projet Dakota Access, près de la réserve indienne de Standing Rock, a débuté en 2016 et s'est achevé en 2017. La construction de l'oléoduc, qui transporte désormais environ 40 % du pétrole produit dans la région de Bakken , dans le Dakota du Nord, a suscité de vives protestations de la part des groupes de défense de l'environnement et des tribus, qui ont affirmé que l'oléoduc empoisonnerait les réserves d'eau locales et exacerberait le changement climatique. Energy Transfer, basée au Texas, a d'abord poursuivi Greenpeace devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord en 2017, l'accusant de répandre des faussetés sur le projet et de payer des manifestants pour perturber la construction. Le jury du Dakota du Nord a rendu son verdict en mars , y compris des dommages-intérêts pour diffamation, intrusion et conspiration. En février, Greenpeace a poursuivi Energy Transfer aux Pays-Bas en vertu d'une loi européenne visant à limiter les poursuites engagées pour harceler ou réduire au silence les activistes. Ce procès est en cours.