Un juge américain ordonne à Skechers de répondre à une plainte pour envoi de courriels indésirables trompeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a statué mardi que Skechers USA devait faire face à un recours collectif visant l'entreprise de chaussures et de vêtements, accusée d'avoir illégalement inondé les consommateurs de courriels créant un faux sentiment d'urgence à acheter sous peine de passer à côté de réductions.

Le juge fédéral David Estudillo, à Tacoma, dans l'État de Washington, a déclaré que les consommateurs avaient suffisamment démontré que Skechers, rachetée l'année dernière par la société de capital-investissement brésilienne 3G Capital, avait porté atteinte à leur vie privée en les inondant de « courriels non sollicités et harcelants » comportant des objets mensongers et trompeurs.

Skechers et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Alors que de nombreux détaillants envoient fréquemment des e-mails aux consommateurs, la plainte indique que Skechers s'était « spécialisée » dans l'envoi d'e-mails aux consommateurs de l'État de Washington contenant des phrases telles que « le temps presse » et « Aujourd'hui seulement! » afin de les pousser à acheter à la hâte.

* À titre d'exemple, ils ont cité un e-mail daté du 26 mai 2025 indiquant « Les promotions du long week-end se terminent ce soir », suivi d'un e-mail du 27 mai 2025 avec l'objet: « Surprise! Les promotions du long week-end prolongées pour aujourd'hui. »

* M. Estudillo a également rejeté les arguments de Skechers selon lesquels la loi fédérale prévalait sur les recours juridiques des consommateurs au niveau de l'État, et selon lesquels les détaillants ne devraient pas encourir une responsabilité stricte potentielle pour avoir prolongé les soldes et ainsi offert aux consommateurs « plus de temps et plus d'occasions de faire des économies ».

* Le procès a débuté en septembre 2025 et vise à obtenir des millions de dollars de dommages-intérêts.

* L'avocat des plaignants nommés, Stephen Liss et Boni Melchor, tous deux résidents de Washington, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Le chiffre d'affaires de Skechers s'élevait à environ 9 milliards de dollars en 2024, dernière année complète avant que la société basée à Manhattan Beach, en Californie, ne soit privatisée.