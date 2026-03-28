Un juge américain ordonne à Nexstar de maintenir la séparation de Tegna dans l'attente d'un réexamen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Précise l'absence de commentaires immédiats de Nexstar et DirecTV aux paragraphes 4 à 13) par David Shepardson

Un juge américain a ordonné vendredi en fin de journée à Nexstar NXST.O de séparer temporairement les actifs de Tegna en attendant de déterminer si l'acquisition par le propriétaire de stations de radiodiffusion de son rival Tegna, pour un montant de 3,54 milliards de dollars, viole les lois antitrust fédérales. Les entreprises ont rapidement conclu l'opération après que le ministère de la justice et la commission fédérale des communications l'ont approuvée le 19 mars. Le juge de district américain Troy Nunley, à Sacramento (Californie), a émis l'ordonnance en réponse à une plainte antitrust fédérale déposée par DirecTV , qui affirmait que l'opération entraînerait irrémédiablement une hausse des coûts pour les consommateurs, réduirait la concurrence locale, fermerait des salles de presse locales et augmenterait la fréquence et la durée des coupures de la retransmission des principales équipes sportives locales. Nexstar et DirecTV n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Huit États, menés par la Californie et New York, ont également demandé une ordonnance de restriction temporaire pour stopper la fusion. Ces États affirment que l'opération, qui crée le plus grand groupe de stations de radiodiffusion aux États-Unis, touchant 80 % des foyers américains, "mettrait davantage de programmes de radiodiffusion entre les mains d'un plus petit nombre de personnes, supprimerait des emplois locaux, augmenterait les factures de câble et aurait un impact significatif sur la fourniture d'informations et d'autres contenus médiatiques aux Américains dans l'ensemble du pays".

Nunley a déclaré que DirecTV a établi que "la fusion proposée est présumée susceptible d'enfreindre les lois antitrust sur la base de la seule part de marché de l'entreprise combinée".

DirecTV soutient que la fusion crée une concentration massive de pouvoir de marché et permet à Nexstar d'augmenter les prix et de réduire la quantité d'informations locales. Les stations de radiodiffusion vendent aux fournisseurs de télévision payante comme DirecTV les droits de retransmission de leur contenu. L'augmentation des droits de retransmission se traduit par une hausse des prix pour les abonnés à la télévision et DirecTV affirme que l'accord lui permettra d'augmenter encore les droits de licence. M. Nunley a déclaré que Nexstar et Tegna "ne contestent pas que cette fusion augmentera le pouvoir de négociation de Nexstar pour obtenir des redevances plus élevées". Le juge a ordonné à Nexstar et à Tegna de se présenter à une audience le 7 avril afin de déterminer si une injonction préliminaire doit être émise.

L'ordonnance de Nunley stipule que Tegna doit fonctionner comme une unité commerciale séparée et distincte, gérée de manière indépendante, et doit être maintenue en tant que concurrent actif et économiquement viable.

Tegna doit avoir une direction distincte et Nexstar doit empêcher le partage d'informations sensibles du point de vue de la concurrence, y compris toute information relative aux négociations sur les droits de retransmission, entre autres restrictions.