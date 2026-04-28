Un juge américain ordonne à Duracell (filiale de Berkshire) de répondre à une plainte déposée par BASF concernant des secrets liés aux piles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Duracell, le fabricant de piles détenu par Berkshire Hathaway BRKa.N , doit faire face à un procès l'accusant d'avoir volé des secrets commerciaux liés à la technologie des batteries lithium-ion de la société chimique allemande BASF BASFn.DE .

Mardi, le juge fédéral américain Gregory Williams a rejeté la demande de Duracell visant à faire rejeter le procès intenté en avril 2025 concernant les efforts déployés depuis des années par BASF pour fabriquer des matériaux à moindre coût destinés aux batteries haute puissance.

La décision du juge du Delaware est sous scellés, dans l'attente des expurgations proposées par les deux sociétés.

Les avocats de Duracell et de BASF n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les batteries lithium-ion sont utilisées dans de nombreux produits, notamment l'électronique grand public, les véhicules électriques, les appareils électroménagers, les jouets et les systèmes de stockage d'énergie.

Dans sa plainte, BASF a déclaré avoir investi des ressources considérables dans la création d'un procédé exclusif de production d'un matériau cathodique haute performance qui constituait un composant « crucial » de la batterie.

Elle affirme que Duracell lui a causé un préjudice substantiel et irréparable en feignant de respecter l'accord de collaboration entre les deux sociétés, en fournissant des secrets détournés à un tiers et en organisant la fabrication sous le faux prétexte qu'elle était responsable du procédé.

Duracell a rétorqué qu'elle avait mis au point ce procédé plusieurs années avant de travailler avec BASF et qu'elle « ne peut pas détourner une propriété intellectuelle qui lui a été concédée sous licence ». La société basée à Chicago a également déclaré que BASF avait attendu trop longtemps avant d'intenter une action en justice.

BASF a annoncé en décembre 2023 son intention de scinder , son activité de produits chimiques pour batteries, ainsi que deux autres activités en entités autonomes, afin de stimuler ses bénéfices.

Berkshire, dont le siège est à Omaha, dans le Nebraska, a racheté Duracell à Procter & Gamble PG.N pour environ 2,9 milliards de dollars en 2016. Warren Buffett était alors directeur général de Berkshire et en est toujours le président.