Un juge américain n'annulera pas la condamnation de Charlie Javice pour fraude à l'encontre de JPMorgan en raison des conflits d'intérêts présumés de ses assistants juridiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a rejeté mardi la demande de Charlie Javice d'annuler sa condamnation pour avoir escroqué JPMorgan Chase JPM.N en achetant sa startup d'éducation Frank pour 175 millions de dollars, après qu'elle ait déclaré que deux assistants juridiques avaient des conflits d'intérêts en acceptant des emplois dans le cabinet d'avocats externe de la banque.

Le juge Alvin Hellerstein, du district de Manhattan, a déclaré que les emplois passés et futurs de ses assistants chez Davis Polk & Wardwell, y compris en tant qu'associés d'été avant leurs postes d'assistants, "ne créaient pas une apparence de partialité" nécessitant un nouveau procès pour Javice et le co-accusé Olivier Amar, l'ancien directeur de la croissance de Frank.

M. Hellerstein, 92 ans, a également déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'il s'appuyait trop sur ses greffiers, y compris lorsque les accusés ont accusé un greffier de "participer en temps réel" à des décisions concernant des témoignages importants, et qu'aucune personne raisonnable ayant suivi l'ensemble de l'affaire n'aurait remis en question son impartialité.

"Les preuves dans cette affaire étaient solides et il n'y a pas lieu de craindre qu'une personne innocente ait été condamnée", a-t-il ajouté.

Les avocats de Javice et d'Amar n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Davis Polk compte plus de 1 000 avocats, selon son site Internet, et ni le cabinet ni JPMorgan n'ont été mis en cause dans l'affaire pénale.

Javice, 34 ans, a fondé Frank en 2017 et a été félicitée pour avoir simplifié l'aide financière aux étudiants et aux parents.

Les procureurs ont déclaré qu'elle avait trompé JPMorgan en affirmant que Frank avait beaucoup plus de clients qu'il n'en avait en réalité. Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a qualifié l'achat de 2021 d'"énorme erreur".

M. Hellerstein a condamné Mme Javice à 85 mois de prison et M. Amar à 68 mois .

Tous deux ont été reconnus coupables en mars dernier de fraude bancaire, de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et d'association de malfaiteurs. Javice a fait appel de sa condamnation. Amar doit se rendre le 5 mai, a indiqué M. Hellerstein.