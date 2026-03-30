Un juge américain examinera les arguments sur la conformité du Pentagone à la décision relative à l'accès à la presse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Un juge américain entendra lundi des arguments sur la question de savoir si le Pentagone a défié une décision de justice protégeant l'accès des journalistes, dans le cadre d'un conflit très suivi sur la liberté de la presse et le pouvoir exécutif.

Le juge de district américain Paul Friedman a prévu une audience à 9h30 EST (1330 GMT) à Washington pour examiner une requête du New York Times visant à obliger le Pentagone à se conformer à la décision de justice antérieure.

En octobre, le Pentagone, sous la direction du secrétaire à la défense Pete Hegseth, a déclaré que les journalistes pouvaient être considérés comme des risques pour la sécurité et se voir retirer leur badge de presse s'ils sollicitaient du personnel militaire non autorisé à divulguer des informations classifiées et, dans certains cas, non classifiées.

Sur les 56 organes de presse membres de l'Association de la presse du Pentagone, un seul a accepté de signer une reconnaissance de cette politique, et les journalistes qui n'ont pas signé ont renoncé à leur carte de presse au profit du Pentagone.

Le 20 mars, M. Friedman a statué que les dispositions de la politique du ministère de la défense concernant les cartes de presse du Pentagone violaient les protections de la Constitution américaine en matière de collecte d'informations et de procédure régulière.

Le juge a émis une injonction exigeant le rétablissement immédiat des accréditations des journalistes couvrant le Pentagone.

Le New York Times, le principal plaignant qui a intenté un procès pour contester la politique de M. Hegseth, a déclaré à M. Friedman la semaine dernière que le Pentagone ne s'était pas conformé à son ordonnance, mais qu'il avait publié ce qu'il appelle une nouvelle politique "intérimaire" défiant la décision du tribunal.

Selon le Times, cette politique interdit aux journalistes munis d'une carte de presse d'entrer dans le bâtiment sans escorte, établit des règles régissant le moment où un journaliste peut offrir l'anonymat à une source et laisse en place d'autres règles que l'ordonnance du tribunal a rejetées.

Dans un document déposé vendredi, le Pentagone a nié avoir violé l'ordonnance antérieure de M. Friedman. "Le Département a pris soin de traiter tous les défauts juridiques que la Cour a perçus dans la politique antérieure", a déclaré le Pentagone.

L'Association de la presse du Pentagone a déclaré que les nouvelles règles du Pentagone constituaient "une violation claire de la lettre et de l'esprit" de l'arrêt Friedman. Reuters est membre de l'association, qui comprend le Times, ABC News, Fox News et d'autres médias.