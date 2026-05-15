Un juge américain examine l'accord à l'amiable de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic dans le cadre du procès intenté par des auteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Jeudi, une juge fédérale a demandé aux avocats de fournir davantage d’informations sur plusieurs points concernant l’accord à l’amiable de 1,5 milliard de dollars proposé par la société d’intelligence artificielle Anthropic aux auteurs qui l’accusaient d’avoir utilisé leurs livres à mauvais escient pour entraîner son chatbot IA Claude.

La juge fédérale Araceli Martinez-Olguin n'a pas donné son accord définitif lors de l'audience à San Francisco, demandant plutôt des précisions sur des questions telles que les honoraires d'avocats et les indemnités versées aux plaignants principaux dans ce qui constitue le plus important accord de règlement en matière de droit d'auteur jamais conclu aux États-Unis.

Le juge William Alsup, aujourd’hui à la retraite, avait initialement donné son feu vert à cet accord en septembre dernier.

Cette affaire est l'une des dizaines intentées par des titulaires de droits d'auteur, notamment des auteurs et des organes de presse, contre des entreprises technologiques au sujet de l'entraînement de leurs grands modèles linguistiques, et la première affaire majeure aux États-Unis à faire l'objet d'un règlement.

Les auteurs et autres titulaires de droits d'auteur ont déposé des demandes de règlement couvrant plus de 92 % des quelque 480 000 œuvres incluses dans l'accord, a déclaré un avocat des auteurs lors de l'audience. L'accord a suscité des objections de la part d'auteurs qui ont fait valoir qu'il n'était pas suffisamment généreux, qu'il rémunérait de manière excessive les avocats des plaignants ou qu'il excluait à tort certains titulaires de droits d'auteur. Les auteurs ont poursuivi Anthropic en 2024, arguant que la société, soutenue par Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , avait utilisé des versions piratées de leurs livres sans autorisation pour apprendre à Claude à répondre à des invites humaines. En juin dernier , le juge Alsup a estimé qu'Anthropic avait fait un usage loyal des œuvres des auteurs pour former Claude, mais a conclu que la société avait violé leurs droits en enregistrant plus de 7 millions de livres piratés dans une "bibliothèque centrale" qui ne serait pas nécessairement utilisée pour la formation de l'IA. Un procès devait s'ouvrir en décembre afin de déterminer le montant dû par Anthropic pour ce piratage présumé, les dommages-intérêts potentiels pouvant s'élever à plusieurs centaines de milliards de dollars. Certains auteurs et éditeurs ayant formulé des réclamations similaires ont intenté des poursuites distinctes contre Anthropic, qui sont toujours en cours . Un groupe de plus de 25 écrivains ayant choisi de ne pas adhérer à l'accord, dont Dave Eggers et Vendela Vida, a déposé mercredi une nouvelle plainte contre Anthropic en Californie.