Un juge américain estime que les clients de JPMorgan peuvent intenter une action en justice en raison des faibles taux sur les programmes Cash Sweep

La banque doit faire face à des plaintes pour rupture de contrat, d'autres plaintes sont rejetées

Les clients ont qualifié les taux de 0,01 % à 0,03 % d'artificiellement bas

JPMorgan refuse de commenter

D'autres banques ont également été poursuivies, avec un succès mitigé

par Jonathan Stempel

JPMorgan Chase JPM.N doit faire face à une partie d'un recours collectif proposé accusant la plus grande banque américaine de payer aux détenteurs de comptes de courtage et de retraite des taux d'intérêt proches de zéro au lieu des taux du marché sur leurs liquidités oisives, a décidé un juge fédéral.

Les clients affirment que les programmes Cash Sweep auxquels ils étaient automatiquement inscrits "ont siphonné des milliards de dollars de revenus d'intérêts nets" en versant des intérêts artificiellement bas de 0,01 % à 0,03 %, alors même que le taux des fonds fédéraux et les taux des bons du Trésor américain à court terme dépassaient les 5 %.

Dans une décision rendue jeudi, la juge du district de Manhattan, Lorna Schofield, a déclaré que JPMorgan devait répondre aux allégations selon lesquelles elle aurait violé les accords relatifs aux comptes de dépôt en n'ajustant pas les taux d'intérêt "en fonction des conditions commerciales et économiques", et violé les accords relatifs aux comptes de retraite individuels en ne versant pas un "taux d'intérêt raisonnable".

La juge a également rejeté les allégations selon lesquelles JPMorgan aurait manqué à ses obligations fiduciaires et n'aurait pas agi au mieux des intérêts de ses clients. Elle a déclaré que l'inscription automatique aux programmes Cash Sweep n'était pas une "recommandation" de JPMorgan ou des courtiers.

JPMorgan a refusé de faire des commentaires vendredi.

Dans sa demande de non-lieu, la banque new-yorkaise a déclaré qu'elle avait respecté les "instructions" des clients de déposer les liquidités non investies sur des comptes rémunérés, et que les plaignants "cherchaient à obtenir une manne pour des décisions qu'ils avaient choisi de ne pas prendre."

Les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le recours collectif proposé couvre les clients de JPMorgan depuis le 24 août 2018.

De nombreuses grandes banques et sociétés de courtage ont été poursuivies en 2023 et 2024 par des clients qui affirmaient que les comptes de balayage ne suivaient pas la hausse des taux d'intérêt.

Les poursuites ont connu un succès mitigé. Un juge fédéral de San Francisco a limité mais refusé de rejeter l'une de ces poursuites contre Wells Fargo WFC.N , tandis qu'un juge fédéral de St. Paul, Minnesota, a rejeté une affaire similaire contre U.S. Bancorp USB.N le mois dernier.

En janvier 2025, des unités de Wells Fargo et de Bank of America BAC.N ont accepté de verser à un montant total de 60 millions de dollars pour régler les accusations civiles de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant leurs pratiques en matière de balayage de fonds. Aucune des deux banques n'a admis avoir commis des actes répréhensibles.