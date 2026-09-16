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Un juge américain estime que Google devrait nommer un responsable de la conformité antitrust dans l'affaire des technologies publicitaires
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 23:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une juge fédérale a estimé que Google GOOGL.O devait nommer un responsable interne chargé de veiller au respect des règles de concurrence et apporter d’autres changements à son activité de technologies publicitaires, même si la filiale d’Alphabet n’est pas tenue de scinder cette activité.

La juge fédérale Leonie Brinkema, d'Alexandria (Virginie), a rendu son avis dans un document rendu public mercredi, deux semaines après avoir rejeté la demande de scission formulée par le ministère américain de la Justice. Elle avait accordé aux deux parties un délai de 14 jours pour demander le caviardage des informations confidentielles.

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