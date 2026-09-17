Un juge américain estime que Google devrait assouplir ses règles en matière de technologies publicitaires et nommer un contrôleur chargé de veiller au respect du droit de la concurrence

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(Corrige le paragraphe 7 pour indiquer que le chiffre d'affaires de Google en 2025 s'élevait à 403 milliards de dollars, et non à 408 milliards de dollars)

* Des changements dans le secteur des technologies publicitaires sont exigés pendant six ans

* Le juge a rejeté la demande des États-Unis visant à démanteler le monopole

* Les États-Unis et Google doivent proposer conjointement un jugement définitif

* Google va faire appel d’une partie de la décision, estimant que la cession aurait nui à ses activités

par Jonathan Stempel et Jody Godoy

Une juge fédérale a estimé que Google devait assouplir ses règles régissant ses enchères publicitaires en ligne et nommer un contrôleur interne chargé de veiller au respect des règles de la concurrence, sans toutefois exiger que la filiale d'Alphabet, GOOGL.O , mette fin à son monopole dans le domaine des technologies publicitaires.

La juge fédérale Leonie Brinkema, d'Alexandria (Virginie), a rendu son avis dans un jugement de 106 pages rendu public mercredi, deux semaines après avoir rejeté l'insistance du ministère américain de la Justice, qui souhaitait que Google démantèle son activité de placement de publicités sur Internet.

Mme Brinkema a déclaré que Google devrait plutôt modifier certaines de ses pratiques commerciales, bien qu’elle ait conclu en avril 2025 que l’entreprise exerçait un monopole illégal sur certaines technologies publicitaires en ligne.

Les mesures correctives « suffiront à ouvrir efficacement à la concurrence les marchés des technologies publicitaires qui ont été lésés par le comportement illicite de Google, et à empêcher Google de retomber dans des pratiques anticoncurrentielles sur ces marchés », a écrit Mme Brinkema.

UN DEUXIÈME JUGE A REJETÉ LA DISSOLUTION

Google a déclaré mercredi qu’il contestait la décision de la juge Brinkema concernant la responsabilité de son outil de publication Google Ad Manager, et qu’il ferait appel. L’entreprise a également soutenu qu’une cession aurait rendu plus difficile pour les petites entreprises d’atteindre leurs clients.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La publicité a représenté environ 73% des 403 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’Alphabet l’année dernière. Les dépenses mondiales annuelles en publicité numérique pourraient passer de 424 milliards de dollars en 2023 à 605 milliards de dollars l’année prochaine, selon la décision de la juge.

Cette décision a épargné à Google de devoir se séparer d’une autre partie de son empire Internet, alors que l’entreprise basée à Mountain View, en Californie, s’efforce de se développer dans le domaine de l’IA face à des concurrents tels qu’Anthropic et OpenAI.

En septembre dernier, un autre juge avait ordonné à Google d’ouvrir la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne, mais avait refusé d’exiger la cession de son navigateur Chrome, très répandu. La capitalisation boursière d’Alphabet dépasse les 4 100 milliards de dollars.

SIX ANS

Le gouvernement souhaitait que Google cède AdX, plateforme sur laquelle les éditeurs versent une commission de 20% pour vendre des publicités lors d’enchères qui se déroulent instantanément lorsque les utilisateurs chargent des sites web, affirmant qu’on ne pouvait pas faire confiance à Google pour en assurer la gestion.

Brinkema a rejeté cette mesure, estimant que l’accès aux enchères en temps réel d’AdX via d’autres serveurs publicitaires d’éditeurs permettrait de rétablir une concurrence «indispensable».

La juge a toutefois accepté les propositions visant à ce que Google n’impose pas aux sites web utilisant son serveur publicitaire d’utiliser également AdX. Google mettrait également fin aux pratiques dont se plaignaient les éditeurs, qui estimaient qu’elles les maintenaient prisonniers des outils publicitaires de Google.

La juge Brinkema a également déclaré qu’un contrôleur était nécessaire compte tenu de la « gravité » des violations des règles de la concurrence commises par Google, même si ce contrôleur disposerait de pouvoirs de surveillance moins étendus que ceux demandés par le gouvernement.

Ces mesures doivent rester en vigueur pendant six ans, et non les 15 ans demandés par le ministère de la Justice et les différents États qui avaient également intenté une action en justice.

Après avoir rendu sa décision finale, la juge Brinkema a accordé aux deux parties un délai de 14 jours pour demander la suppression des informations confidentielles de sa décision écrite, et un délai de 30 jours pour déposer une proposition de jugement définitif reflétant les mesures correctives qu’elle souhaite voir appliquées.