Un juge américain estime que Google devrait assouplir ses règles en matière de technologies publicitaires et nommer un contrôleur chargé de veiller au respect des lois concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du premier paragraphe, ajout de détails tirés de la décision tout au long du texte)

Une juge fédérale a estimé que Google devait assouplir ses règles régissant ses enchères publicitaires en ligne et nommer un contrôleur interne chargé de veiller au respect des lois concurrence, sans toutefois aller jusqu’à exiger que la division « GOOGL.O » d’Alphabet mette fin à son monopole dans le domaine des technologiespublicitaires .

La juge fédérale Leonie Brinkema, à Alexandria (Virginie), a rendu son avis dans une décision rendue publique mercredi, deux semaines après avoir rejeté l'insistance du ministère américain de la Justice, représenté par l' , pour que Google démantèle son activité de diffusion de publicités sur Internet.

Legouvernement souhaitait que Google cède AdX, plateforme sur laquelle les éditeurs paient une commission de 20 % pour vendre des publicités lors d’enchères qui se déroulent instantanément lorsque les utilisateurs chargent des sites web, affirmant qu’on ne pouvait pas faire confiance à Google pour l’exploiter.

Brinkema a accepté les propositions selon lesquelles Google n’exigerait pas des sites web utilisant son serveur publicitaire qu’ils utilisent également sa plateforme d’échange publicitaire, où l’entreprise perçoit des commissions lors d’enchères instantanées qui vendent des espaces aux annonceurs. Google mettrait également fin aux pratiques dont se plaignaient les éditeurs, car elles les maintenaient prisonniers des outils publicitaires de Google.

Ces mesures correctives « seront suffisantes pour ouvrir efficacement à la concurrence les marchés des technologies publicitaires qui ont été lésés par le comportement illicite de Google, et pour empêcher Google de retomber dans des pratiques anticoncurrentielles sur ces marchés », a écrit la juge Brinkema dans sa décision de 106 pages.

Ces mesures devront rester en vigueur pendant six ans, et non pas pendant les 15 ans demandés par le ministère de la Justice et les différents États qui avaient également porté plainte.

Google n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La juge Brinkema a rendu sa décision finale le 2 septembre, mais a accordé aux deux parties un délai de 14 jours pour demander la suppression des informations confidentielles contenues dans son jugement écrit.