Un juge américain estime que Google devrait assouplir ses règles en matière de technologies publicitaires et nommer un contrôleur antitrust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des changements dans les technologies publicitaires exigés pour six ans

* Le juge a rejeté la demande des États-Unis visant à démanteler le monopole

* Les États-Unis et Google doivent proposer conjointement un jugement définitif

* Google va faire appel d’une partie de la décision, estimant qu’une cession aurait nui aux entreprises

* Le ministère de la Justice examine les options et qualifie ce résultat de victoire

(Ajout de la déclaration du ministère de la Justice au paragraphe 6)

par Jonathan Stempel et Jody Godoy

Une juge fédérale a estimé que Google devait assouplir ses règles régissant ses enchères publicitaires en ligne et nommer un contrôleur interne chargé de veiller au respect des lois sur la concurrence, sans toutefois exiger que la division “ GOOGL.O ” d’Alphabet mette fin à son monopole sur les technologies publicitaires.

La juge fédérale Leonie Brinkema, d’Alexandria (Virginie), a rendu son avis dans une décision de 106 pages rendue publique mercredi, deux semaines après avoir rejeté l’insistance du ministère américain de la Justice sur le fait que Google devait démanteler son activité de placement d’annonces publicitaires sur Internet .

Mme Brinkema a déclaré que Google devrait plutôt modifier certaines de ses pratiques commerciales, bien qu’elle ait constaté en avril 2025 que l’entreprise exerçait un monopole illégal sur certaines technologies publicitaires en ligne.

Les mesures correctives “suffiront à ouvrir efficacement à la concurrence les marchés des technologies publicitaires qui ont été lésés par le comportement illicite de Google, et à empêcher Google de retomber dans des pratiques anticoncurrentielles sur ces marchés”, a écrit Mme Brinkema.

UN DEUXIÈME JUGE A REJETÉ LA DISSOLUTION

Google a déclaré mercredi qu’il contestait la décision de la juge Brinkema concernant la responsabilité de son outil de publication Google Ad Manager, et qu’il ferait appel. L’entreprise a également soutenu qu’une cession aurait rendu plus difficile l’accès des petites entreprises à leurs clients.

Dans un communiqué, le procureur général adjoint Stanley Woodward Jr a qualifié cette décision de “victoire importante” dans le cadre des efforts du ministère de la Justice visant à protéger et à rétablir la concurrence. Il a indiqué que le ministère examinait actuellement l’avis rendu afin d’étudier ses options juridiques.

Cette décision a épargné à Google de devoir céder une autre partie de son empire Internet, alors que l’entreprise basée à Mountain View, en Californie, se lance à toute vitesse dans l’expansion de ses activités dans le domaine de l’IA face à des concurrents tels qu’Anthropic et OpenAI.

En septembre dernier, un autre juge avait ordonné à Google d’ouvrir la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne, mais avait refusé d’exiger la vente de son navigateur Chrome, très répandu.

Selon la décision du juge, les dépenses mondiales annuelles en publicité numérique pourraient passer de 424 milliards de dollars en 2023 à 605 milliards de dollars l'année prochaine.

La publicité représentait environ 73 % du chiffre d’affaires d’Alphabet l’année dernière. La capitalisation boursière de l’entreprise dépasse les 4.100 milliards de dollars.

SIX ANS

Le gouvernement souhaitait que Google cède AdX, plateforme sur laquelle les éditeurs versent une commission de 20 % pour vendre des publicités lors d'enchères qui se déroulent instantanément lorsque les utilisateurs chargent des sites web, arguant qu'on ne pouvait pas faire confiance à Google pour la gérer.

Brinkema a rejeté cette mesure, estimant que l’accès aux enchères en temps réel d’AdX via d’autres serveurs publicitaires d’éditeurs permettrait de rétablir une concurrence “indispensable”.

La juge a toutefois accepté les propositions visant à ce que Google n’oblige pas les sites web utilisant son serveur publicitaire à utiliser également AdX. Google mettrait également fin aux pratiques dont se plaignaient les éditeurs, car elles les maintenaient prisonniers des outils publicitaires de Google.

La juge Brinkema a également estimé qu’un contrôleur était nécessaire compte tenu de la “gravité” des violations des règles sur la concurrence commises par Google, même si ce contrôleur disposerait de pouvoirs de surveillance moins étendus que ceux demandés par le gouvernement.

Ces mesures doivent rester en vigueur pendant six ans, et non les quinze ans demandés par le ministère de la Justice et les différents États qui avaient également intenté une action en justice.

Après avoir rendu sa décision finale, la juge Brinkema a accordé aux deux parties un délai de 14 jours pour demander la suppression des informations confidentielles de sa décision écrite, et de 30 jours pour déposer un projet de jugement définitif reflétant les mesures correctives qu’elle souhaite voir mises en œuvre.