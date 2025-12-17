Un juge américain empêche le Michigan d'appliquer l'ordonnance de fermeture de l'oléoduc Line 5 d'Enbridge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments d'information tout au long du document)

Un juge américain a empêché mercredi le Michigan d'appliquer une ordonnance datant de 2020 visant à fermer l'oléoduc Line 5 d'Enbridge, qui passe sous un canal reliant deux des Grands Lacs, estimant que la sécurité des oléoducs relevait de la responsabilité fédérale.

Cette décision intervient cinq ans après que la Gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a révoqué une servitude permettant à la société canadienne Enbridge d'exploiter un tronçon de 6,4 km (4 miles) d'un oléoduc vieillissant sous le détroit de Mackinac, qui relie les lacs Michigan et Huron, en invoquant les risques pour l'environnement en cas de déversement.

Enbridge a contesté la décision du Michigan devant les tribunaux. L'oléoduc, vieux de 72 ans, qui transporte 540 000 barils de brut et de produits raffinés par jour de Superior (Wisconsin) à Sarnia (Ontario), a continué à fonctionner pendant toute la durée du litige.

Dans sa décision, le juge de district Robert Jonker a estimé que la sécurité de l'oléoduc et la protection du détroit de Mackinac relevaient de la responsabilité des États-Unis et que le Michigan n'avait pas le droit de s'en mêler.

Enbridge est confrontée à d'autres problèmes liés à la ligne 5. La société a proposé de construire un tunnel pour abriter l'oléoduc vieillissant, mais elle se heurte à l'opposition des écologistes et des tribus amérindiennes.

Le corps des ingénieurs de l'armée américaine, qui est l'organisme fédéral chargé de délivrer les permis, a accordé le statut d'urgence énergétique nationale au projet de tunnel de la ligne 5 en avril, accélérant ainsi un processus clé de délivrance des permis.