Un juge américain décide que McDonald's doit faire face à une action en justice concernant le McRib

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par Jonathan Stempel

Vendredi, un juge fédéral a rejeté la demande de McDonald's MCD.N de classer sans suite un recours collectif l'accusant d'avoir trompé les consommateurs sur la composition de son sandwich McRib.

Les plaignants accusaient McDonald's d'avoir délibérément façonné les galettes du McRib avec des rainures afin qu'elles ressemblent à des côtes de porc et de faire croire aux clients que le sandwich contenait de la viande de côtes, un morceau coûteux réputé pour sa teneur élevée en graisse et sa saveur intense.

Les consommateurs ont affirmé que l'utilisation par McDonald's de produits à base de porc de qualité inférieure, notamment de l'épaule, du cœur, des tripes ou de l'estomac, les avait amenés à payer trop cher le McRib, l'un des produits les plus chers de son menu.

Tout en rejetant certaines allégations, la juge fédérale américaine April Perry, à Chicago, ville d’origine de McDonald’s, a estimé qu’il était prématuré d’accepter l’argument de l’entreprise selon lequel aucun consommateur raisonnable ne pouvait s’attendre à ce que le McRib contienne de la viande de côtes.

Elle a souligné que le site web de McDonald's se contentait de décrire le sandwich comme contenant du porc, et qu'un consommateur raisonnable n'était pas tenu de faire des recherches avant d'acheter un sandwich de fast-food à 7 dollars.

La juge a également indiqué que les publicités mettant en avant la forme de côtes de la viande pourraient étayer une allégation d’intention frauduleuse, bien que des preuves supplémentaires soient nécessaires.

“L'interprétation du terme “McRib” avancée par les plaignants n’est ni déraisonnable ni fantaisiste”, a écrit Mme Perry.

McDonald's commercialise le McRib de manière ponctuelle depuis 1981.

L’entreprise a fait valoir que les noms de produits distinctifs ne trompent pas les consommateurs raisonnables, et que la préférence des plaignants pour une certaine découpe de porc “ne transforme pas le marketing honnête de McDonald’s en fraude à la consommation”.

McDonald's et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Thiago Coelho, avocat des plaignants, a déclaré que ses clients continueraient à demander des comptes pour ce marketing trompeur.

Les chaînes de restauration rapide ont déjà fait l’objet d’autres poursuites judiciaires concernant la représentation de leurs produits dans les publicités et sur les menus.

Parmi celles-ci figurent des affaires accusant McDonald's, Burger King QSR.TO et Wendy's WEN.O de faire paraître leurs hamburgers plus gros qu'ils ne le sont en réalité.