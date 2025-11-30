 Aller au contenu principal
Un juge américain autorise la vente des actions de la société mère de Citgo à une filiale d'Elliott
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 00:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a rendu samedi une ordonnance autorisant la vente des actions de PDV Holding à une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management, après avoir approuvé en début de semaine une offre de 5,9 milliards de dollars d'Amber Energy dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par le tribunal pour payer les créanciers liés au Venezuela.

PDV Holding est la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum, détenu par le Venezuela. L'ordre de vente met fin à une vente aux enchères de deux ans visant à rembourser jusqu'à 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations dans le pays sud-américain.

