Un juge américain autorise la vente d'actions de la société mère Citgo à une filiale d'Elliott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte, citation à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga

Un juge américain a autorisé samedi la vente d'actions de la société mère Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, à une filiale d'Elliott Investment Management , après avoir approuvé en début de semaine une offre de 5,9 milliards de dollars de la société dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par le tribunal pour payer les créanciers liés au Venezuela.

L'ordre de vente est la dernière étape juridique majeure pour clôturer une vente aux enchères de deux ans visant à payer jusqu'à 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations dans le pays sud-américain.

Dans une affaire introduite pour la première fois par le mineur Crystallex contre le Venezuela en 2017, le tribunal du Delaware a jugé la société mère de Citgo, PDV Holding, responsable de la dette du pays de l'OPEP, ouvrant la voie à plus d'une douzaine de créanciers supplémentaires pour se joindre à la vente aux enchères.

L'offre d'Amber Energy d'Elliott, qui comprend un accord clé pour payer 2,1 milliards de dollars aux détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut, avait été recommandée plus tôt cette année par un officier de justice supervisant la vente aux enchères, dans un changement par rapport à sa recommandation précédente d'une offre du soumissionnaire rival Gold Reserve

GRZ.V .

Ce changement a déclenché une série d'objections et de contestations de l'offre d'Amber, qui ont été rejetées par le juge du Delaware Leonard Stark. Mais les parties à l'affaire, dont le Venezuela, ont déclaré qu'elles feraient appel de la confirmation de l'offre d'Amber par le juge Stark.

"La contrepartie à fournir par l'acheteur dans le cadre de l'accord d'achat d'actions est juste, adéquate et raisonnable pour les actions PDVH et constitue un prix adéquat pour l'achat des actions PDVH selon les termes de l'ordonnance sur les procédures de vente", a déclaré le juge Stark dans son ordonnance.

Plus d'une demi-douzaine de créanciers sont prêts à encaisser le produit de la vente aux enchères si la transaction est menée à bien. La vente devrait être conclue l'année prochaine, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation et du département du Trésor américain, a déclaré Amber en début de semaine.

Ces créanciers comprennent le producteur de pétrole ConocoPhillips COP.N , les mineurs Crystallex et Rusoro Mining, et les conglomérats industriels O-I Glass OI.N et Koch.

À la clôture de la transaction, l'acheteur n'assumera aucun passif lié à la société mère de Citgo, la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, ou à la République, a déclaré le juge.