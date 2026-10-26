information fournie par Reuters • 26/10/2026 à 21:02

Un juge américain autorise Eli Lilly à poursuivre ses publicités pour des médicaments amaigrissants et se prononce contre Novo Nordisk

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Un tribunal américain a autorisé Eli Lilly LLY.N lundi à poursuivre ses publicités pour des médicaments amaigrissants que son concurrent Novo Nordisk

NOVOb.CO a qualifiées de fausses et trompeuses.