Un juge américain autorise Eli Lilly à poursuivre ses publicités pour des médicaments amaigrissants et se prononce contre Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un tribunal américain a autorisé Eli Lilly LLY.N lundi à poursuivre ses publicités pour des médicaments amaigrissants que son concurrent Novo Nordisk
NOVOb.CO a qualifiées de fausses et trompeuses.
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