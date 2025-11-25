Un juge américain approuve l'offre d'une filiale d'Elliott sur la société mère Citgo Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge approuve l'offre de 5,9 milliards de dollars d'une filiale d'Elliott Investment Management pour le contrôle de Citgo Petroleum, une société vénézuélienne

Citgo est le septième raffineur des États-Unis

La transaction doit encore être approuvée par l'Office of Foreign Assets Control et d'autres régulateurs

Un juge américain a approuvé mardi une offre de 5,9 milliards de dollars d'une filiale d'Elliott Investment Management dans le cadre de la vente aux enchères organisée par le tribunal de la société mère Citgo Petroleum , ouvrant ainsi la voie à la vente de la société vénézuélienne PDV Holding.

Le juge Leonard Stark, du Delaware, a rejeté les objections en suspens concernant l'offre et a fixé un délai à vendredi pour la présentation d'un rapport sur toute autre question importante qui aurait pu être négligée. Il a demandé à un auxiliaire de justice chargé de superviser le processus de soumettre une proposition d'ordonnance de vente suffisamment tôt pour qu'elle puisse être signée d'ici lundi, date à laquelle les parties, y compris le Venezuela, doivent parvenir à un accord sur les conditions de la vente.

"L'offre Amber offre la meilleure combinaison globale de prix et de certitude de clôture de toutes les offres soumises", a écrit M. Stark, qualifiant le processus de juste et d'équitable.

La décision confirme un changement par rapport à la recommandation faite en août par l'officier de justice Robert Pincus, à la suite d'une guerre des offres dans la dernière ligne droite de la compétition, qui a vu de nouvelles offres améliorées pour le contrôle de Citgo, le septième plus grand raffineur des États-Unis.

Le principal attrait de l'offre d'Amber Energy d'Elliott est qu'elle propose un paiement de 2,1 milliards de dollars aux détenteurs d'une obligation vénézuélienne défaillante garantie par des actions de Citgo, ce qui devrait lever un obstacle majeur au rachat des actifs de Citgo. "Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe talentueuse de Citgo pour renforcer l'entreprise grâce à des investissements en capital et à l'excellence opérationnelle", a déclaré mardi dans un communiqué Gregory Goff, directeur général d'Amber Energy, qui a l'intention d'assumer le rôle principal au sein du raffineur. La société continuera à opérer sous le nom de Citgo, et Amber a déclaré qu'elle prévoyait des améliorations opérationnelles et des investissements stratégiques pour améliorer la rentabilité.

LA BATAILLE JURIDIQUE DES CRÉANCIERS DURE DEPUIS HUIT ANS

Au total, 15 créanciers se battent depuis huit ans pour récupérer près de 19 milliards de dollars devant les tribunaux américains après que le Venezuela a exproprié des actifs et n'a pas remboursé ses dettes. Evercore, une société conseillant le tribunal, a évalué Citgo à environ 13 milliards de dollars dans le cadre de la vente aux enchères, mais le Venezuela a fait valoir qu'elle valait plus de 18 milliards de dollars.

M. Stark a précédemment rejeté les requêtes des parties vénézuéliennes et de Gold Reserve visant à le disqualifier, ainsi que l'officier de justice chargé de superviser le processus et deux sociétés conseillant le tribunal, en raison d'un prétendu conflit d'intérêts. Amber Energy a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la vente soit conclue en 2026, bien que la transaction doive encore être approuvée par l'Office of Foreign Assets Control et d'autres organismes de réglementation. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si une date limite avait été fixée pour la réception des réponses de ces autorités.

"Si l'OFAC accorde une licence à Amber Energy, et si le jugement de cette Cour n'est pas renversé en appel, de nombreux créanciers qui ont passé des années et des millions de dollars à essayer de récupérer des milliards de dollars de jugements, pour les dédommager des préjudices infligés par une ou plusieurs parties du Venezuela il y a des années ou des décennies, obtiendront enfin un soulagement", a écrit M. Stark.

Gold Reserve et les créanciers Siemens Energy &ENR1n.DE>, Consorcio Andino, Valores Mundiales, Gramercy Distressed Opportunity Fund et G&A Strategic Investments ont tenté de disqualifier l'offre d'Amber, affirmant que la décision de Pincus selon laquelle son prix était supérieur avait écarté les procédures d'appel d'offres. Leur requête a été rejetée en septembre.

La sélection de l'offre d'Amber Energy signifie que ces créanciers ne récupéreront pratiquement rien des créances qu'ils ont obtenues contre le Venezuela pour défaut de paiement et expropriation d'actifs, selon une liste de priorités établie par le tribunal pour la distribution du produit de la vente aux enchères. En revanche, les grands créanciers, dont ConocoPhillips &COP.N> et les mineurs Crystallex et Rusoro, devraient récupérer des milliards.

COMMENT LE PROCÈS D'UN MINEUR A CONDUIT À LA VENTE

Dans une affaire introduite pour la première fois par le mineur Crystallex en 2017 contre le Venezuela, la société mère de Citgo, PDV Holding, a été jugée responsable de la dette du pays. Le tribunal du Delaware a depuis tenté d'obtenir un accord pour satisfaire les créanciers.

Dans le cadre d'une concurrence pimentée, certains soumissionnaires se sont attachés à maximiser les recettes pour les 15 créanciers du Delaware, tandis que d'autres ont préféré réduire les litiges en négociant un paiement aux détenteurs d'obligations de PDVSA.

En septembre, un juge new-yorkais a confirmé la validité des obligations en défaut de paiement, ce qui a conforté les détenteurs dans leur demande et donné un coup de pouce à l'offre d'Amber. Les avocats représentant le Venezuela ont immédiatement fait appel. Amber Energy a remporté un premier tour d'enchères l'année dernière, mais son offre conditionnelle de 7,3 milliards de dollars a été rejetée par la plupart des créanciers, ce qui a rendu nécessaire un nouveau tour d'enchères cette année et un nouvel ensemble de règles pour encourager la concurrence dans cette vente aux enchères complexe. Le raffineur Citgo Petroleum, basé à Houston et joyau de la couronne des actifs du Venezuela à l'étranger, a rompu ses liens avec PDVSA en 2019 à la suite des sanctions américaines. Le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro et son opposition politique ont tous deux rejeté la vente aux enchères.