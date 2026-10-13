Un ingénieur saoudien d'OpenAI a été arrêté par le FBI pour avoir installé un dispositif d'enregistrement clandestin, selon le ministère américain de la Justice

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* OpenAI affirme avoir utilisé son IA interne pour identifier l'employé et déterminer l'origine de l'appareil

* Selon l'entreprise, rien n'indique que l'employé ait accédé à des données sensibles ou en ait volé

* OpenAI a saisi le FBI de cette affaire, qui poursuit son enquête

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

par Jaspreet Singh

Des agents fédéraux américains ont arrêté un ressortissant saoudien employé comme ingénieur chez OpenAI et l’ont inculpé d’avoir installé un dispositif d’enregistrement audio dissimulé dans une salle de réunion de la direction de cette entreprise spécialisée dans l’IA, a déclaré mardi le ministère de la Justice .

Cette affaire met en lumière les préoccupations croissantes en matière de sécurité liées à la recherche sensible sur l’IA, alors que les entreprises et les gouvernements se livrent une concurrence acharnée pour s’adjuger les talents et les technologies susceptibles de leur conférer des avantages économiques et stratégiques.

Abdulrahman Alfozan, 35 ans, travaillait comme ingénieur chez OpenAI depuis juillet 2025, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué.

OpenAI a découvert le 30 septembre le dispositif d’enregistrement branché sur un port USB situé à l’arrière d’un téléviseur dans une salle de réunion de la direction, dans l’un de ses bâtiments de San Francisco, selon le ministère.

L'appareil, qui avait été dissimulé dans du papier toilette, aurait été installé vers le 28 septembre, selon la plainte.

OpenAI a déclaré dans un message publié sur X avoir utilisé ses modèles d’IA internes pour identifier la personne responsable de la pose du dispositif et remonter à sa source.

“À l’heure actuelle, rien n’indique que cette personne ait accédé de manière inappropriée aux poids des modèles, au code source ou aux données des clients, ni qu’elle en ait exfiltré des éléments. L’employé a été licencié,” a déclaré l’entreprise.

OpenAI a saisi le FBI de cette affaire, qui poursuit son enquête. L’ambassade d’Arabie saoudite aux États-Unis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

“Abdulrahman Alfozan aurait dissimulé un dispositif d’enregistrement clandestin dans la salle de conférence de la direction de son employeur afin de capter secrètement des communications sensibles concernant la technologie de super-intelligence de l’entreprise,” a déclaré le directeur du FBI, Kash Patel, dans un communiqué.

Plus tôt cette année, un homme du Texas a été inculpé d'avoir lancé un cocktail Molotov sur le domicile du directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et d’avoir tenté de mettre le feu au siège de l’entreprise spécialisée dans l’IA.

OpenAI a annoncé vendredi avoir licencié trois chercheurs après qu’une enquête a révélé qu’ils avaient enfreint les règles de l’entreprise relatives au traitement des informations sensibles.

Ces chercheurs, Jasmine Wang, Tomek Korbak et Mikita Balesni, ont par la suite publié une lettre détaillant les circonstances de leur licenciement et faisant valoir que ces licenciements soudains risquaient de semer le doute parmi les employés et de nuire à une culture dans laquelle les chercheurs pouvaient faire part de leurs préoccupations en matière de sécurité.