Un incendie se déclare dans une usine de transformation de soja de Cargill à Wichita (Kansas)

Un incendie s'est déclaré dans une usine de transformation de soja de Cargill à Wichita, au Kansas, lundi en fin de journée, mais l'étendue des dégâts n'était pas connue dans l'immédiat, a déclaré la société.

Les pompiers étaient sur place et ont travaillé avec Cargill pour contenir l'incendie, a indiqué la société dans un courriel adressé à Reuters. L'incendie n'a pas fait de blessés.

Cargill n'a pas fourni d'autres détails sur les activités de l'usine.

L'usine de transformation, qui, selon des sources industrielles, a la capacité d'écraser environ 105 000 boisseaux de soja en farine et en huile chaque jour, ne recevait pas de livraisons de soja par camion mardi, selon un message publié sur le site Web de Cargill.