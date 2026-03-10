 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un incendie se déclare dans une usine de transformation de soja de Cargill à Wichita (Kansas)
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un incendie s'est déclaré dans une usine de transformation de soja de Cargill à Wichita, au Kansas, lundi en fin de journée, mais l'étendue des dégâts n'était pas connue dans l'immédiat, a déclaré la société.

Les pompiers étaient sur place et ont travaillé avec Cargill pour contenir l'incendie, a indiqué la société dans un courriel adressé à Reuters. L'incendie n'a pas fait de blessés.

Cargill n'a pas fourni d'autres détails sur les activités de l'usine.

L'usine de transformation, qui, selon des sources industrielles, a la capacité d'écraser environ 105 000 boisseaux de soja en farine et en huile chaque jour, ne recevait pas de livraisons de soja par camion mardi, selon un message publié sur le site Web de Cargill.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank