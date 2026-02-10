 Aller au contenu principal
Un incendie frappe une raffinerie Valero dans l'Oklahoma, cinq personnes sont transportées à l'hôpital, selon KXII
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un incendie a touché la raffinerie Valero VLO.N de 86 000 barils par jour à Ardmore dans l'Oklahoma lundi et cinq personnes ont été transportées à l'hôpital, ont rapporté KXII et d'autres médias.

L'incendie a été éteint, ajoute le rapport, citant une déclaration de la société.

Valero n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,14 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
69,00 USD Ice Europ -0,20%
Pétrole WTI
64,29 USD Ice Europ -0,37%
VALERO ENERGY
201,390 USD NYSE -0,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

