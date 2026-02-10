Un incendie frappe une raffinerie Valero dans l'Oklahoma, cinq personnes sont transportées à l'hôpital, selon KXII

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un incendie a touché la raffinerie Valero VLO.N de 86 000 barils par jour à Ardmore dans l'Oklahoma lundi et cinq personnes ont été transportées à l'hôpital, ont rapporté KXII et d'autres médias.
L'incendie a été éteint, ajoute le rapport, citant une déclaration de la société.
Valero n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.
