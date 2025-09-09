Un incendie criminel présumé à Berlin prive 50 000 foyers d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Environ 50 000 foyers berlinois étaient privés d'électricité mardi à la suite d'un incendie criminel présumé contre deux pylônes dans un quartier du sud-est de la capitale allemande à l'aube, ont indiqué la police et l'opérateur du réseau.

Anja Dierschke, porte-parole de la police, a déclaré qu'un motif politique ne pouvait être exclu et qu'une division spéciale chargée de résoudre les crimes à motivation politique menait l'enquête.

Le journal berlinois Tagesspiegel a cité des sources anonymes selon lesquelles la police enquêtait pour savoir si l'attaque était liée à l'annonce par Tesla TSLA.O de son intention de construire un centre de développement dans le quartier de Treptow-Koepenick, où l'incendie criminel présumé a eu lieu.

Selon le rapport, la police établit un parallèle avec un incendie criminel survenu en 2024 à l'adresse sur un pylône par un groupe militant d'extrême gauche se faisant appeler "Volcano group shutting down Tesla", qui a interrompu la production pendant plusieurs jours à l'usine du constructeur automobile située à l'extérieur de Berlin.

Interrogée sur ce rapport, Anja Dierschke a déclaré qu'un lien entre l'attaque et l'annonce de Tesla ne pouvait être exclu.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les autorités berlinoises ont attribué un certain nombre d'incendies criminels dans la ville depuis 2011 à des groupes de gauche similaires.