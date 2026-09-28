Un horizon de financement confirmé jusqu'à fin 2026 pour OSE Immuno

Au 30 juin 2026, OSE Immunotherapeutics affiche une position de trésorerie de 11,1 MEUR, contre 17,0 MEUR au 31 mars, et revendique un horizon de financement confirmé jusqu'à fin décembre 2026.

En mai, la société a mis en place un financement relais flexible en fonds propres qui, ajouté à la trésorerie disponible et sur la base des hypothèses actuelles, lui permet de financer ses activités jusqu'à la fin de l'année, un horizon de trésorerie qui n'intègre aucun potentiel paiement d'étape à venir dans le cadre des partenariats en cours.

Ce financement constituait la première étape d'une stratégie globale de financement visant à sécuriser le plan stratégique à trois ans d'OSE Immuno, et la société poursuit activement ses interactions avec les investisseurs institutionnels aux Etats-Unis et en Europe afin d'étendre son horizon de trésorerie au-delà de 2026.

En outre, elle continue d'évaluer plusieurs options complémentaires, notamment un possible nouveau partenariat stratégique autour de l'un de ses actifs propriétaires et une restructuration de sa dette existante, auxquels pourraient venir s'ajouter de potentiels paiements d'étape issus des partenariats en cours.

Dans le cadre de ses efforts de financement en cours, la société de biotechnologies indique avoir reporté à une date ultérieure la publication de ses résultats financiers semestriels et de son rapport financier semestriel pour 2026.