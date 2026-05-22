Un hôpital berlinois indique que la famille du patient américain atteint d'Ebola a été testée négative

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La famille d'un citoyen américain qui a contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo, où une épidémie d'une souche rare du virus a fait plus de 130 morts, a été testée négative à la maladie selon un premier test PCR, a indiqué vendredi l'hôpital berlinois où il est soigné.