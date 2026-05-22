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Un hôpital berlinois indique que la famille du patient américain atteint d'Ebola a été testée négative
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La famille d'un citoyen américain qui a contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo, où une épidémie d'une souche rare du virus a fait plus de 130 morts, a été testée négative à la maladie selon un premier test PCR, a indiqué vendredi l'hôpital berlinois où il est soigné.

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