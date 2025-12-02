Un homme politique néerlandais impliqué dans le différend sur Nexperia annule sa visite de décembre en Chine

Le ministre néerlandais des Affaires économiques a annoncé mardi l'annulation d'une visite en Chine qu'il avait prévue pour décembre, en raison de divergences de calendrier.

Dans une lettre adressée au parlement, le ministre, Vincent Karremans, a déclaré qu'il avait pris des dispositions avec le ministre chinois du commerce pour venir à court terme, si nécessaire, afin de discuter du différend concernant le fabricant de puces Nexperia 600745.SS , qui a entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile.