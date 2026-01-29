Un homme du Minnesota arrêté pour avoir tenté de libérer Luigi Mangione de prison en se faisant passer pour le FBI

Un homme du Minnesota a été accusé d'avoir usurpé l'identité d'un agent du FBI pour tenter de faire libérer d'une prison de Brooklyn Luigi Mangione, l'assassin présumé d'un directeur général d'une compagnie d'assurance maladie, alors qu'il portait sur lui une fourchette de barbecue et une lame d'acier ronde, selon des documents judiciaires.

Mangione, 27 ans, attend un éventuel procès pour meurtre avec peine de mort pour avoir prétendument abattu le directeur général de UnitedHealthcare à Manhattan en 2024. Les autorités publiques ont condamné ce meurtre choquant, mais Mangione est devenu une sorte de héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques des compagnies d'assurance.

Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont accusé mercredi Mark Anderson, 36 ans, de Mankato (Minnesota), de s'être présenté au Metropolitan Detention Center en disant au personnel de la prison qu'il était un agent du FBI muni d'un document signé par un juge autorisant la libération d'un détenu.

La plainte pénale n'identifie pas le détenu, mais une source policière non autorisée à s'exprimer publiquement a déclaré qu'il s'agissait de Mangione.

Les coordonnées de l'avocat d'Anderson n'étaient pas immédiatement disponibles jeudi.

Les procureurs ont déclaré qu'Anderson avait fourni son permis de conduire du Minnesota lorsqu'on lui a demandé de montrer ses papiers et qu'il avait dit aux gardiens de prison qu'il avait des armes. Les gardiens ont arrêté et fouillé Anderson et ont trouvé un couteau de barbecue et une lame ronde dans son sac à dos, selon la plainte.

Il a jeté aux gardiens des documents qui semblaient être des réclamations non spécifiées contre le ministère américain de la justice, selon la plainte.