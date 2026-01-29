 Aller au contenu principal
Un homme du Minnesota arrêté pour avoir tenté de libérer Luigi Mangione de prison en se faisant passer pour le FBI
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jack Queen

Un homme du Minnesota a été accusé d'avoir usurpé l'identité d'un agent du FBI pour tenter de faire libérer d'une prison de Brooklyn Luigi Mangione, l'assassin présumé d'un directeur général d'une compagnie d'assurance maladie, alors qu'il portait sur lui une fourchette de barbecue et une lame d'acier ronde, selon des documents judiciaires.

Mangione, 27 ans, attend un éventuel procès pour meurtre avec peine de mort pour avoir prétendument abattu le directeur général de UnitedHealthcare à Manhattan en 2024. Les autorités publiques ont condamné ce meurtre choquant, mais Mangione est devenu une sorte de héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques des compagnies d'assurance.

Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont accusé mercredi Mark Anderson, 36 ans, de Mankato (Minnesota), de s'être présenté au Metropolitan Detention Center en disant au personnel de la prison qu'il était un agent du FBI muni d'un document signé par un juge autorisant la libération d'un détenu.

La plainte pénale n'identifie pas le détenu, mais une source policière non autorisée à s'exprimer publiquement a déclaré qu'il s'agissait de Mangione.

Les coordonnées de l'avocat d'Anderson n'étaient pas immédiatement disponibles jeudi.

Les procureurs ont déclaré qu'Anderson avait fourni son permis de conduire du Minnesota lorsqu'on lui a demandé de montrer ses papiers et qu'il avait dit aux gardiens de prison qu'il avait des armes. Les gardiens ont arrêté et fouillé Anderson et ont trouvé un couteau de barbecue et une lame ronde dans son sac à dos, selon la plainte.

Il a jeté aux gardiens des documents qui semblaient être des réclamations non spécifiées contre le ministère américain de la justice, selon la plainte.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

