Un hommage national sera rendu mercredi au professeur assassiné à Conflans - Elysée

PARIS, 17 octobre (Reuters) - Un hommage national sera rendu mercredi prochain au professeur d'histoire-géographie décapité vendredi aux abords d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, a-t-on appris samedi auprès de l'Elysée. Qualifié par le président Emmanuel Macron d'"attentat terroriste islamiste caractérisé" , ce meurtre, qui réveille le souvenir de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015 dont le procès se déroule en ce moment à Paris, a suscité une vive émotion à travers le pays. (Blandine Hénault)

