Un hélicoptère de presse s'écrase à Los Angeles, faisant trois morts

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* NBC identifie deux des trois victimes: un photojournaliste et un pilote

* L'accident s'est produit alors que les équipes couvraient une collision mortelle impliquant un bus

* Deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital à Los Angeles

(Mise à jour avec la confirmation du décès de la journaliste et du pilote; ajout d'une déclaration de NBC au paragraphe 6)

par Bipasha Dey et Akanksha Khushi

Un hélicoptère qui assurait la couverture médiatique d’une collision de bus à Los Angeles s’est écrasé mardi, tuant une journaliste, le pilote et une personne au sol, ont indiqué les chaînes de télévision et les autorités.

Aucune cause n’a été avancée pour expliquer le crash de l’hélicoptère dans le quartier de Chatsworth, survenu après qu’un bus de la Metro est entré en collision avec un autre véhicule plus tôt dans la journée, faisant au moins deux morts.

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons qu’un hélicoptère assurant la couverture aérienne pour NBC4 et Telemundo 52 a été impliqué dans un accident mortel mardi soir à Los Angeles », ont déclaré NBC4 et Telemundo 52 dans un communiqué commun.

« Nous adressons nos sincères condoléances aux familles, aux amis et aux collègues des personnes qui ont perdu la vie. »

La société mère NBC News a identifié deux des victimes comme étant des employés de la société d’exploitation d’hélicoptères Angel City Air: Eliana Moreno, qui était également photojournaliste, et George Marciniw, le pilote.

Une personne a également trouvé la mort à l’extérieur de l’hélicoptère, qui a été gravement endommagé, a indiqué le service des pompiers de Los Angeles.

ANNONCE ÉMOUVANTE

L'accident a été annoncé à l'antenne par NBC4.

« Nous savions que nous avions perdu le contact avec nos équipes sur le terrain, et nous venons de recevoir la confirmation que, en effet, le NewsChopper 4 s’est écrasé peu avant 19 heures ce soir à Chatsworth », a déclaré la présentatrice de NBC, Colleen Williams, lors d’une émission en direct chargée d’émotion.

Deux autres personnes ont été transportées à l’hôpital, a précisé le service des pompiers. Plus de 70 pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont rapidement maîtrisé l’incendie.

« Nos pensées vont aux victimes et aux familles des accidents dévastateurs survenus ce soir à Chatsworth, impliquant un bus Metro et un hélicoptère, ainsi qu’à toute la famille NBC4 », a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Angel City Air n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.