Un hélicoptère de NBC News s'écrase à Los Angeles, faisant trois morts

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(Mise à jour du titre et des paragraphes 1 et 3: l'hélicoptère en question est celui de NBC News)

par Bipasha Dey

Un hélicoptère de NBC Los Angeles s'est écrasé mardi soir dans le quartier de Chatsworth, à Los Angeles, faisant trois morts et un blessé, a indiqué NBC lors d'une émission en direct.

Les présentateurs de NBC Los Angeles ont identifié à l'antenne l'appareil comme étant leur hélicoptère "NewsChopper 4".

"Nous vous avons dit que nous étions en train de rassembler les informations. Nous savions qu’il s’agissait d’un hélicoptère de presse. Nous savions que nous avions perdu le contact avec notre équipe sur place, et nous venons de recevoir la confirmation que, en effet, le NewsChopper 4 s’est écrasé peu avant 19 heures ce soir à Chatsworth", a déclaré Colleen Williams, présentatrice de NBC.

Quatre patients ont été pris en charge sur les lieux; trois ont été déclarés décédés et un a été transporté vers un hôpital local dans un état inconnu, selon les pompiers de Los Angeles.

Les présentateurs de NBC n’ont pas précisé combien de personnes se trouvaient à bord de l’hélicoptère de la chaîne.

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) et l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) mèneront l’enquête sur cet accident, a indiqué le service des pompiers.

L'accident d'hélicoptère s'est produit après une collision routière survenue plus tôt dans la journée de mardi dans la région, impliquant un bus du métro de Los Angeles et une voiture particulière, qui a fait au moins deux morts.

Selon plusieurs médias, plusieurs hélicoptères de chaînes d’information se trouvaient dans la zone pour couvrir la collision de bus lorsque l’hélicoptère de NBC s’est écrasé.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, s’est dite "bouleversée" par les pertes humaines causées par l’accident d’hélicoptère et la collision de bus à Chatsworth, et a remercié les services d’urgence pour leur intervention rapide.

NBC, propriété de Comcast CMCSA.O , et le service des pompiers de Los Angeles n’ont pas immédiatement répondu aux demandes d’informations complémentaires envoyées par e-mail.