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Un groupement d'Atos, Open et Thales choisi par l'UGAP
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 13:04
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Atos annonce qu'à l'issue de la procédure de consultation, l'UGAP a retenu les prestations portées par son groupement avec Open et Thales pour ses marchés PEC (prestations réalisées dans un environnement cloud) et EIR (prestations d'exploitation informatique et réseau), pour une durée de quatre ans.

Première centrale d'achat public généraliste en France, l'UGAP accompagne les acteurs publics dans l'acquisition de solutions et de services, accessibles directement et conformes au code de la commande publique.

Atos, mandataire du lot PEC, et Open, mandataire du lot EIR, s'allient à Thales, qui vient compléter l'expertise du groupement en sécurité et souveraineté numériques. Ces marchés s'adressent aux ministères, collectivités territoriales, établissements publics, établissements de santé, caisses et entreprises, et plus largement à l'ensemble des clients de l'UGAP.

"Ils visent à accompagner leur transformation sur l'ensemble du territoire, DROM-COM inclus, pour toutes les prestations de services concernant les infrastructures informatiques et les services associés aux clouds, qu'ils soient publics ou privés", ajoute le groupe de services informatiques.

Le groupement couvre, avec son réseau de partenaires, l'ensemble des cas d'usage des métiers de la production informatique, qu'elle soit on-premise ou dans le cloud, aussi bien dans les phases de projet que d'exploitation.

Son approche agnostique et multicloud lui permet de proposer des services et des solutions à même de répondre aux besoins spécifiques de chaque client de l'UGAP, ainsi qu'une industrialisation avancée des opérations. Le groupement intègre l'intelligence artificielle, notamment à travers l'AIOps, à des fins d'amélioration de la performance des services numériques.

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