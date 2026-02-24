 Aller au contenu principal
Un groupe du secteur du voyage américain et des législateurs exhortent Trump à reprendre l'utilisation du programme Global Entry
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les législateurs critiquent la suspension du programme Global Entry

*

Global Entry permet d'économiser des heures de travail pour les agents, selon le sénateur Warner

*

Le ministère de la sécurité intérieure est en cessation partielle d'activité en raison d'un manque de financement

(Pas de commentaire immédiat du DHS, plus de détails dans les paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

Un groupe de l'industrie du voyage américain et des législateurs américains ont demandé mardi à l'administration de Donald Trump de rétablir le programme Global Entry, qui accélère les formalités de douane et d'immigration pour les voyageurs préapprouvés et à faible risque entrant aux États-Unis.

Dimanche, le ministère de la sécurité intérieure a suspendu le programme, mais est revenu sur son intention initiale de suspendre également le programme PreCheck de l'administration de la sécurité des transports. Le ministère de la sécurité intérieure a déclaré que cette mesure était nécessaire pour "préserver les fonds et le personnel limités" pendant la fermeture partielle de l'administration.

"La suspension de ce programme de sécurité essentiel va à l'encontre de l'intention du ministère de la sécurité intérieure, en augmentant le volume des files d'attente, en sollicitant le personnel que le ministère tente de protéger et en augmentant les risques pour la sécurité", a déclaré l'Association américaine du voyage. "Le programme est principalement financé par les 120 dollars que paient les membres. Il n'y a aucune justification fiscale ou logique à cette décision" Un message publié sur les réseaux sociaux montrait de longues files d'attente lundi pour entrer aux États-Unis à Washington Dulles, le principal aéroport international près de Washington, dans la banlieue de Virginie.

Le ministère de la sécurité intérieure n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le sénateur Mark Warner, un démocrate de Virginie, a fait remarquer qu'en 2025, plus de 18 millions de voyageurs ont utilisé Global Entry, ce qui a permis d'économiser plus de 300 000 heures de travail dans 79 points d'entrée. Il a souligné que Global Entry et TSA PreCheck étaient tous deux opérationnels pendant les 43 jours de fermeture du gouvernement à l'automne dernier. "Les affirmations de l'administration ne passent pas le test de l'odeur", a déclaré M. Warner. "L'administration devrait s'efforcer de travailler avec nous sur de vraies solutions, et non pas infliger des souffrances aux voyageurs américains pour faire un coup politique

L'annonce de l'interruption du programme PreCheck dimanche avait suscité l'inquiétude des associations de voyageurs et des compagnies aériennes, alors que débute aux États-Unis une saison de voyage très chargée pour les étudiants en vacances de printemps.

Plus de 20 millions de personnes sont inscrites au programme PreCheck, qui permet aux passagers approuvés de passer par un couloir de sécurité dédié et plus rapide dans les aéroports américains, et qui est conçu pour réduire les temps d'attente et rationaliser les contrôles.

Le ministère de la sécurité intérieure est en pleine fermeture partielle en raison de l'interruption de son financement par le Congrès, les républicains et les démocrates étant en désaccord sur les politiques d'application de la législation sur l'immigration.

