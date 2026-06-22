Un groupe du secteur de la fabrication de panneaux solaires demande l'ouverture d'une enquête sur les droits de douane américains applicables aux importations coréennes

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Trois fabricants de panneaux solaires ont demandé aux autorités commerciales américaines d’ouvrir une enquête sur les importations de cellules solaires en provenance de Corée du Sud, affirmant que certains producteurs, dont Qcells (filiale de Hanwha) 000880.KS , les utilisaient pour contourner les droits de douane américains en vigueur depuis longtemps sur les produits chinois, selon une requête consultée par Reuters.

Cette requête a été déposée auprès du ministère du Commerce le 18 juin au nom de Canadian Solar CSIQ.O , de SEG et d’Heliene, qui exploitent toutes des usines de panneaux solaires aux États-Unis.