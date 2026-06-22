 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un groupe du secteur de la fabrication de panneaux solaires demande l'ouverture d'une enquête sur les droits de douane américains applicables aux importations coréennes
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trois fabricants de panneaux solaires ont demandé aux autorités commerciales américaines d’ouvrir une enquête sur les importations de cellules solaires en provenance de Corée du Sud, affirmant que certains producteurs, dont Qcells (filiale de Hanwha) 000880.KS , les utilisaient pour contourner les droits de douane américains en vigueur depuis longtemps sur les produits chinois, selon une requête consultée par Reuters.

Cette requête a été déposée auprès du ministère du Commerce le 18 juin au nom de Canadian Solar CSIQ.O , de SEG et d’Heliene, qui exploitent toutes des usines de panneaux solaires aux États-Unis.

Valeurs associées

CANADIAN SOLAR
16,0200 USD NASDAQ -1,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
77,95 -3,02%
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
SPACEX
154,6 -16,43%
Or
4 191,63 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank