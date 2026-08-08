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Indemnité carburant pour "grands rouleurs": la date limite de dépôt reportée à fin août
information fournie par AFP 08/08/2026 à 08:51
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Indemnité carburant pour "grands rouleurs": la date limite de dépôt reportée au 31 août ( AFP / Loic VENANCE )

Indemnité carburant pour "grands rouleurs": la date limite de dépôt reportée au 31 août ( AFP / Loic VENANCE )

La date limite de dépôt d'un dossier pour demander l'indemnité carburant de 100 euros destinée aux travailleurs modestes grands rouleurs est reportée au 31 août, selon un arrêté publié samedi au Journal officiel.

Le dispositif, réservé aux ménages modestes, avait été annoncé le 22 avril par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, en réponse aux conséquences sur les prix à la pompe de la guerre au Moyen-Orient. Puis, le gouvernement avait précisé le 21 mai que cette indemnité, prévue au départ de 50 euros, serait finalement de 100 euros.

Cette aide est destinée aux actifs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16.880 euros et qui effectuent chaque jour au moins 15 kilomètres pour aller travailler (30 kilomètres aller-retour) ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle (en incluant les trajets domicile-travail).

Selon le décret du ministère de l'Action et des comptes publics publié samedi, les travailleurs concernés peuvent en faire la demande jusqu'au 31 août 2026, contre le 30 juillet annoncé précédemment, via l'ouverture d'un formulaire en ligne sur le site des impôts (impots.gouv.fr).

Ce soutien public au secteur représente en moyenne 20 centimes d'euros par litre de carburant.

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8 commentaires

  • 15:09

    prendre 100 aux pauvres pour leur rendre 30 ou 40 ne les aide pas. Faut qd même être un sacré malade pour dire que notre regime qui faut les poches des masses cherche à les aider .. le taux de pauvreté qui explose ne trompe pas. L explosion des dividendes non plus. .. un gros industriel qui pollue touche des crédits carbone gratuit il s enrichit parfois les particuliers jamais. Il y a juste un transfert de richesse. .. de nos poches vers. ...

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