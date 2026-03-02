Un groupe dirigé par BlackRock et EQT conclut un accord de 33,4 milliards de dollars avec AES en misant sur l'essor de l'énergie de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long) par Sumit Saha

Un consortium mené par BlackRock BLK.N Global Infrastructure Partners et la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté d'acheter la société américaine d'électricité AES Corp AES.N pour 33,4 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre de l'une des plus grandes acquisitions du secteur.

L'opération, annoncée lundi, s'inscrit dans une vague de grandes transactions dans le secteur, telles que l'acquisition par Blackstone de TXNM Energy TXNM.N pour 11,5 milliards de dollars et l'achat par Constellation Energy CEG.O de Calpine pour 16,4 milliards de dollars , alors que le boom de l'IA accroît la demande d'électricité, mettant à rude épreuve les réseaux et poussant les investisseurs à se tourner vers des portefeuilles d'électricité fiables.

Selon les estimations de l'Energy Information Administration, la consommation d'électricité aux États-Unis continuera d'augmenter cette année et l'année prochaine, après avoir atteint un deuxième record consécutif en 2025.

Les plus grandes compagnies d'électricité américaines augmentent leurs dépenses dans de nouvelles infrastructures électriques afin de répondre à la demande croissante des centres de données qui répondent aux besoins grandissants des entreprises qui adoptent les technologies les plus récentes.

"Avec le soutien du consortium, AES dispose désormais d'un meilleur accès au capital pour investir et n'est plus tributaire des paramètres d'endettement que les investisseurs souhaitent voir dans une société publique", a déclaré Nicholas Amicucci, analyste chez Evercore ISI.

UN ACCORD DE PLUSIEURS MOIS

Le consortium acquerra AES pour 15 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur totale des capitaux propres de 10,7 milliards de dollars, a déclaré AES, ajoutant que la transaction devrait être finalisée à la fin de 2026 ou au début de 2027.

L'offre représente une décote de 13 % par rapport à la dernière clôture de l'action d'AES vendredi. Elle représente une prime de 35,5 % par rapport au 8 juillet, date de la dernière clôture avant que les médias ne fassent état d'une acquisition potentielle.

Les actions d'AES ont baissé de plus de 17 % avant la mise sur le marché.

En l'absence de transaction, AES a déclaré qu'elle aurait dû réduire ou supprimer les paiements de dividendes ou procéder à de nouvelles émissions substantielles d'actions.

Les unités d'AES dans l'Indiana et l'Ohio resteront des services publics exploités et gérés localement.

Le consortium comprend également le California Public Employees' Retirement System et la Qatar Investment Authority.

Le GIP a élargi sa présence dans le secteur des services publics, notamment en concluant un accord de rachat d'Allete avec CPP Investments pour un montant de 6,2 milliards de dollars en 2024.

La dette nette d'AES s'élevait à 27,56 milliards de dollars au 31 décembre.