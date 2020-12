Un groupe de travail britannique dévoile un plan pour améliorer le 'stewardship' dans l' investissement

(NEWSManagers.com) - Un groupe de travail d' investisseurs britanniques, soutenu par le Trésor britannique et l' Investment Association, a émis, dans un rapport publié mardi, 20 recommandations visant à renforcer les pratiques de gérance ou gouvernance (stewardship en anglais) dans le secteur de l' investissement. Et cette taskforce veut aller vite car elle souhaite que la plupart des actions et révisions de lois mentionnées dans le rapport soient menées au cours des deux prochaines années.

Parmi les recommandations, le groupe de travail souhaite que les gestionnaires d' actifs britanniques signent le code de gouvernance local en vigueur et qu' ils changent leur approche en la matière. Pour la taskforce, l'approche de gouvernance ne doit pas se limiter aux actions mais être étendue à d' autres classes d' actifs dont les obligations (les obligations d' entreprise en premier avant les obligations souveraines et privées) et les actifs privés. L' Investment Association fournira une orientation aux détenteurs d' obligations durant la première moitié de 2021.

Pour soutenir la prise en compte des problématiques de gouvernance au sein des compagnies britanniques, le rapport estime que " les actionnaires doivent présenter des résolutions de manière proactive (en assemblée générale) et développer des résolutions modèles pour approfondir les sujets critiques, comme le changement climatique, avec les entreprises dans lesquels ils investissent. " De plus, la taskforce plaide pour une révision par le gouvernement britannique de certaines règles encadrant la présentation de résolutions par les actionnaires lors d' assemblées générales de compagnies cotées. Dans son viseur figure entre autres la barrière des 100 actionnaires ou du seuil de 5% d' actionnaires nécessaires pour pouvoir présenter une résolution. Côté régulation, le rapport rappelle dans une de ses recommandations que le gouvernement s' apprête à amender la loi pour obliger les grandes entreprises britanniques publiques et privées à produire des rapports en ligne avec les standards établis par la Taskforce dédiée à l'impact des risques climatiques (TCFD).

Les investisseurs institutionnels britanniques sont également visés par le rapport. Le groupe de travail souhaite que soit établi un conseil de fonds de pension locaux d' ici juin 2021 pour " promouvoir et faciliter les hauts standards de gouvernance dans la gestion des encours des fonds de pension " . En outre, il soutient que les fonds de pension britanniques devraient expliquer en quoi leurs pratiques et activités dans le domaine de l' intendance sont alignées sur les intérêts de leurs membres.