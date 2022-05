Un groupe de réflexion propose un standard diversité et inclusion pour les entreprises au Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) - Le groupe de réflexion sur la place financière de Londres, City Hive, a établi un nouveau standard baptisé ACT (Action, Challenge and Transparency) pour les entreprises, dont les gestionnaires d'actifs, visant à être plus transparent et à agir au sujet de la diversité et à l'inclusion en leur sein. Les premiers signataires de cette initiative, parmi lesquels Schroders, Legal & General IM et Aviva Investors, comptent des encours cumulés de 6.500 milliards de dollars. Pour City Hive, le but est que ACT devienne partie prenant de la due diligence menée par les investisseurs.

Les sociétés qui auront adopté ce cadre obtiendront une note qu'ils pourront utiliser dans leurs rapports financiers et autres documents de fonds afin d'exposer publiquement la façon dont leur culture d'entreprise se développe. City Hive assure que ce standard peut convenir à tout type de société et de toute taille, peu importe leur lieu de travail ou leur structure.

Un comité de stewardship composé de parties prenantes de la gestion d'actifs et coprésidé par la directrice générale de City Hive, Bev Shah, et la stratégiste en chef Mandy Kirby, supervise ACT. Par ailleurs, le think tank s'est associé avec la plateforme digitale de due diligence Door pour permettre aux investisseurs professionnels d'accéder à ACT et de l'intégrer dans leur propre due diligence.