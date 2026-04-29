 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un groupe de radiodiffusion estime que l'examen par la FCC de la licence de Disney engendre une grande incertitude
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 21:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de la FCC et du sénateur Cruze, ainsi que des précisions aux paragraphes 3 à 13) par David Shepardson

Un groupe représentant les principaux diffuseurs américains a qualifié mercredi de « pratiquement sans précédent » la décision de la Commission fédérale des communications (FCC) de lancer un réexamen anticipé des huit licences de stations locales ABC détenues par Disney

DIS.N , ajoutant que cette décision « crée une incertitude considérable pour tous les diffuseurs ».

L'Association nationale des diffuseurs a déclaré que « la FCC doit veiller à éviter toute mesure susceptible d'accroître l'instabilité pour les chaînes locales dont dépendent les téléspectateurs et les auditeurs ».

Les licences de diffusion de Disney ne devaient pas être réexaminées avant octobre 2028. Après qu’une blague de l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel a suscité des appels de la Maison Blanche demandant à ABC de licencier le comédien, la FCC a ordonné mardi un réexamen anticipé des licences.

Contrairement à la dernière bataille avec Kimmel qui portait sur la liberté d'expression, la FCC vise cette fois-ci les antécédents de Disney en matière de diversité et d'inclusion, selon l'ordonnance .

Un porte-parole de la FCC a déclaré que la décision de l'agence « reposait sur des preuves de comportements discriminatoires de Disney en matière de DEI, et non sur des propos. La FCC enquête sur des allégations selon lesquelles Disney aurait créé des espaces ségrégués sur le plan racial ainsi que des préférences ou des quotas fondés sur la race et l'identité ».

Disney a jusqu'au 28 mai pour répondre.

La FCC n'a pas révoqué de licence de diffusion depuis plus de quarante ans.

Jeudi, Kimmel a tourné en dérision le rôle de longue date de l’humoriste lors du dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison Blanche dans son émission sur ABC, plaisantant sur le fait que la première dame Melania Trump avait « un éclat semblable à celui d’une veuve en attente ».

Cette blague a été faite quelques jours avant le dîner de gala célébrant la liberté de la presse et la liberté d'expression, à Washington, qui, cette année, ne devait pas accueillir de comédien. Le président et la première dame ont été évacués en urgence du dîner après que des coups de feu ont été tirés à l'extérieur de la salle où se tenait le dîner, ce qui a été qualifié de tentative d'assassinat.

Disney a déclaré avoir « une longue expérience de fonctionnement en totale conformité avec les règles de la FCC » et a ajouté être « prêt à le démontrer par les voies légales appropriées ».

Le président de la commission sénatoriale du commerce, Ted Cruz, un républicain, a critiqué la décision du président de la FCC, Brendan Carr, concernant Disney.

« Ce n'est pas le rôle du gouvernement de censurer la liberté d'expression et je ne pense pas que la FCC doive agir comme une police de la parole », a-t-il déclaré.

Anna Gomez, la seule commissaire démocrate de la FCC, a déclaré que cette enquête constituait « la mesure la plus flagrante prise à ce jour par la FCC en violation du Premier amendement ».

En septembre 2025, Carr avait fait pression sur les diffuseurs pour qu'ils retirent Kimmel de l'antenne. ABC avait brièvement suspendu l'émission de Kimmel ce mois-là, en raison de commentaires qu'il avait formulés au sujet de l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk.

Valeurs associées

WALT DISNEY
101,300 USD NYSE -0,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:20 

    Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Des bateaux d'une flotille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza quittent le port Vell de Barcelone en Espagne, le 12 avril 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:13 

    Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank