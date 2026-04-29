Un groupe de radiodiffusion estime que l'examen par la FCC de la licence de Disney engendre une grande incertitude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de la FCC et du sénateur Cruze, ainsi que des précisions aux paragraphes 3 à 13) par David Shepardson

Un groupe représentant les principaux diffuseurs américains a qualifié mercredi de « pratiquement sans précédent » la décision de la Commission fédérale des communications (FCC) de lancer un réexamen anticipé des huit licences de stations locales ABC détenues par Disney

DIS.N , ajoutant que cette décision « crée une incertitude considérable pour tous les diffuseurs ».

L'Association nationale des diffuseurs a déclaré que « la FCC doit veiller à éviter toute mesure susceptible d'accroître l'instabilité pour les chaînes locales dont dépendent les téléspectateurs et les auditeurs ».

Les licences de diffusion de Disney ne devaient pas être réexaminées avant octobre 2028. Après qu’une blague de l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel a suscité des appels de la Maison Blanche demandant à ABC de licencier le comédien, la FCC a ordonné mardi un réexamen anticipé des licences.

Contrairement à la dernière bataille avec Kimmel qui portait sur la liberté d'expression, la FCC vise cette fois-ci les antécédents de Disney en matière de diversité et d'inclusion, selon l'ordonnance .

Un porte-parole de la FCC a déclaré que la décision de l'agence « reposait sur des preuves de comportements discriminatoires de Disney en matière de DEI, et non sur des propos. La FCC enquête sur des allégations selon lesquelles Disney aurait créé des espaces ségrégués sur le plan racial ainsi que des préférences ou des quotas fondés sur la race et l'identité ».

Disney a jusqu'au 28 mai pour répondre.

La FCC n'a pas révoqué de licence de diffusion depuis plus de quarante ans.

Jeudi, Kimmel a tourné en dérision le rôle de longue date de l’humoriste lors du dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison Blanche dans son émission sur ABC, plaisantant sur le fait que la première dame Melania Trump avait « un éclat semblable à celui d’une veuve en attente ».

Cette blague a été faite quelques jours avant le dîner de gala célébrant la liberté de la presse et la liberté d'expression, à Washington, qui, cette année, ne devait pas accueillir de comédien. Le président et la première dame ont été évacués en urgence du dîner après que des coups de feu ont été tirés à l'extérieur de la salle où se tenait le dîner, ce qui a été qualifié de tentative d'assassinat.

Disney a déclaré avoir « une longue expérience de fonctionnement en totale conformité avec les règles de la FCC » et a ajouté être « prêt à le démontrer par les voies légales appropriées ».

Le président de la commission sénatoriale du commerce, Ted Cruz, un républicain, a critiqué la décision du président de la FCC, Brendan Carr, concernant Disney.

« Ce n'est pas le rôle du gouvernement de censurer la liberté d'expression et je ne pense pas que la FCC doive agir comme une police de la parole », a-t-il déclaré.

Anna Gomez, la seule commissaire démocrate de la FCC, a déclaré que cette enquête constituait « la mesure la plus flagrante prise à ce jour par la FCC en violation du Premier amendement ».

En septembre 2025, Carr avait fait pression sur les diffuseurs pour qu'ils retirent Kimmel de l'antenne. ABC avait brièvement suspendu l'émission de Kimmel ce mois-là, en raison de commentaires qu'il avait formulés au sujet de l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk.