Un groupe de l'industrie du cloud appelle à une mesure provisoire de l'UE contre Broadcom concernant VMware

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Le groupe de lobbying Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) a demandé jeudi aux autorités de la concurrence de l'UE d'empêcher temporairement Broadcom AVGO.O de mettre fin à son programme VMware Cloud Service Provider en Europe, intensifiant ainsi sa lutte contre l'entreprise technologique américaine. La CISPE, qui compte près de 50 membres en Europe et considère Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O comme membres associés, a poursuivi la Commission européenne l'année dernière pour avoir approuvé l'acquisition de VMware par Broadcom en 2023, affirmant que l'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE n'avait pas examiné l'opération de manière appropriée.

Elle a porté son dernier grief contre Broadcom devant la Commission après que l'entreprise a réorganisé son écosystème de fournisseurs de services en nuage VMware à la fin de l'année dernière et a demandé une mesure provisoire.

"En janvier 2026, Broadcom a signalé la fin de son programme VMware Cloud Service Provider en Europe. Cette décision unilatérale a éliminé tous les partenaires, à l'exception d'une infime minorité de partenaires triés sur le volet, et a exclu la plupart des CSP européens de la vente de produits VMware", a déclaré la CISPE dans un communiqué.

"Les fournisseurs de services en nuage et leurs clients sont irrémédiablement lésés par les actions déloyales de Broadcom", a déclaré Francisco Mingorance, secrétaire général de la CISPE.

La Commission et Broadcom n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courriel.

La CISPE a déclaré qu'une mesure provisoire de l'UE devrait immédiatement suspendre la résiliation par Broadcom de son programme de partenariat VCSP, leur permettre d'être réadmis dans le programme et inclure des mesures de protection contre les représailles de Broadcom.