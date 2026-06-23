Un groupe de fabricants de panneaux solaires demande l'ouverture d'une enquête commerciale aux États-Unis sur les importations de cellules en provenance de Corée du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'avocat du groupe à l'origine de la requête aux paragraphes 5 à 7)

Trois fabricants de panneaux solaires ont exhorté les autorités américaines à enquêter sur les importations de cellules en provenance de Corée du Sud, affirmant que des entreprises, dont Qcells (filiale de Hanwha)

000880.KS 009830.KS , les utilisaient pour contourner les droits de douane imposés sur les produits chinois, selon une requête consultée par Reuters.

La requête a été déposée auprès du ministère du Commerce le 18 juin au nom d’une coentreprise de fabrication regroupant Canadian Solar CSIQ.O , SEG et Heliene, qui exploitent toutes des usines de panneaux solaires aux États-Unis.

Ce groupe, qui s’est baptisé "American Manufacturers for Energy Resilience", demande l’ouverture d’une enquête anti-contournement, accusant Qcells d’avoir délocalisé sa production de cellules de Chine vers la Corée du Sud afin d’échapper aux droits de douane américains. Les cellules constituent les éléments de base des modules, ou panneaux, qui transforment la lumière du soleil en électricité.

En vertu de la législation commerciale américaine, les droits de douane peuvent être étendus aux marchandises transitant par des pays tiers lorsque la transformation y est minime.

Un avocat du groupe a déclaré que celui-ci réclamait l’équité.

"Il est temps que des entreprises comme Hanwha Qcells, qui ont été autorisées à contourner la législation commerciale américaine pendant bien trop longtemps, soient tenues de rendre des comptes," a déclaré l’avocat John Anwesen.

"La coalition AMER s’attache à instaurer des conditions de concurrence équitables entre les fabricants américains de panneaux solaires, et cette demande d’enquête pour contournement des droits de douane constitue un pas en avant vers cet objectif," a déclaré M. Anwesen dans un communiqué.

Qcells possède deux usines de panneaux solaires dans l’État américain de Géorgie et s’est fixé pour objectif de fabriquer sur le sol américain tous les composants clés entrant dans la composition d’un panneau solaire à base de silicium.

Qcells, qui a investi des milliards dans ses activités de fabrication aux États-Unis, a été l’un des moteurs des récentes requêtes commerciales américaines visant les importations de panneaux solaires en provenance de pays d’Asie du Sud-Est. Certaines de ces importations approvisionnaient des usines appartenant à Canadian Solar, SEG et Heliene.

"Qcells a mené les efforts visant à relocaliser la production solaire aux États-Unis, et nous avons, depuis une décennie, toujours soutenu une application rigoureuse des règles commerciales, sans jamais chercher à les contourner," a déclaré Marta Stoepker, porte-parole de Qcells, dans un communiqué transmis par e-mail."

"Nous avons examiné cette plainte et sommes convaincus que les preuves démontreront que ses allégations sont sans fondement."